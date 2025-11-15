Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У застосунку "Дія" стався збій — що відомо

У застосунку "Дія" стався збій — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 10:31
Оновлено: 10:54
У Дії 15 листопада стався збій — українці не можуть зайти в застосунок
Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Дія" у суботу, 15 листопада, стався збій. Зазначимо, що відсьогодні українці можуть подавати заявки на отримання зимової підтримки.

Про це повідомляють користувачі в соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Збій в "Дії"

Люди скаржаться, що не можуть зайти у застосунок, а ті, кому вдалося зробити це, бачать повідомлення про помилку.

Збій в роботі Дії 15 листопада
Збій у застосунку. Фото: скриншот

"На жаль, сталася помилка", — йдеться у повідомленні. 

Що кажуть в "Дії"

У "Дії" підтвердили збій роботи в застосунку через зимову підтримку. 

"Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу", — йдеться у повідомленні.

Там пояснили, якщо так сталося, то варто спробувати трохи пізніше. 

null
Допис "Дії". Фото: скриншот

Зимова підтримка

З 15 листопада до 15 грудня 2025 року українці можуть подати заявку на отримання зимової підтримки від держави.

Дорослі і діти отримають по 1000 гривень, а найвразливіші категорії населення — по 6500 гривень.

Отримані кошти можна буде використати на:

  • купівлю ліків;
  • оплату комунальних послуг;
  • придбання книг;
  • переказати на благодійність.

Однак отримати допомогу від держави зможуть не всі українці. Зокрема, йдеться про тих, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, очільник фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев прокоментував дискусії українців щодо зимової підтримки.

Також відомо, що українці можуть отримати зимову підтримку через Укрпошту. Подати заявку можна з 18 листопада.

гроші Україна додаток збій Дія підтримка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації