У Дії 15 листопада стався збій — українці не можуть зайти в застосунок

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

У застосунку "Дія" у суботу, 15 листопада, стався збій. Зазначимо, що відсьогодні українці можуть подавати заявки на отримання зимової підтримки.

Про це повідомляють користувачі в соцмережах.

Реклама

Читайте також:

Збій в "Дії"

Люди скаржаться, що не можуть зайти у застосунок, а ті, кому вдалося зробити це, бачать повідомлення про помилку.

Збій у застосунку. Фото: скриншот

"На жаль, сталася помилка", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в "Дії"

У "Дії" підтвердили збій роботи в застосунку через зимову підтримку.

"Просто зараз мільйони українців одночасно подають заяви — і це чудово. Але через велике навантаження реєстри можуть працювати нестабільно. У частини користувачів з’являється помилка під час входу", — йдеться у повідомленні.

Там пояснили, якщо так сталося, то варто спробувати трохи пізніше.

Допис "Дії". Фото: скриншот

Зимова підтримка

З 15 листопада до 15 грудня 2025 року українці можуть подати заявку на отримання зимової підтримки від держави.

Дорослі і діти отримають по 1000 гривень, а найвразливіші категорії населення — по 6500 гривень.

Отримані кошти можна буде використати на:

купівлю ліків;

оплату комунальних послуг;

придбання книг;

переказати на благодійність.

Однак отримати допомогу від держави зможуть не всі українці. Зокрема, йдеться про тих, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, очільник фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев прокоментував дискусії українців щодо зимової підтримки.

Також відомо, що українці можуть отримати зимову підтримку через Укрпошту. Подати заявку можна з 18 листопада.