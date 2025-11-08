Зимова підтримка — Гетманцев пояснив, чому це важливо

Данило Гетманцев. Фото: "РБК-Україна"

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев відреагував на дискусії щодо зимової підтримки українцям. За його словами, їх не повинно бути навколо виплати 6,5 тисяч гривень малозабезпеченим сімʼям під час війни.

Про це Данило Гетманцев повідомив в інтервʼю Новини.LIVE.

Зимова підтримка українцям

Гетманцев зауважив, що вдячний усій команді Кабміну, Президенту України в тому, що врешті влада "повернулася обличчям" до тих людей, які є соціально незахищеними.

"І вчителі, і питання про сімʼї з дітьми з інвалідністю, і особи з інвалідністю, це всі ті люди, які потребують допомоги саме у війну. І якщо ми говоримо про пріоритети бюджету сьогодні, то так, пріоритетом номер один є безпека, оборона, і ми туди витрачаємо всі наші гроші, які ми збираємо податками, але те, що ми отримуємо від наших партнерів на фінансування невійськових видатків, воно має розподілятися за пріоритетами", — каже він.

За його словами, ключовим пріоритетом є соціальні питання, оскільки під час війни люди бідніші і держава має їх підтримати. Крім того, ці кошти повертаються в економіку, а також стимулюють придбання товарів вітчизняного виробництва набагато краще, ніж, наприклад, "Національний кешбек".

"Тому якщо ми говоримо про тисячу і говоримо про 6,5 тисяч, то це надважливі програми в той період часу, коли люди біднішають", — зазначив голова фінансового комітету ВРУ.

Він повідомив, що минулого року 600 тисяч сімей отримали ці кошти взимку. За його словами, це надважлива допомога тим людям, які реально її потребують.

"Бо, щоб ми не говорили, у нас інфляція. Щоб ми не говорили, у нас є структурне безробіття. У нас є цілий ряд факторів, які негативно впливають на добробут сімей. І війна це є тим основним фактором, який зумовлює всі інші і їх значно підсилює. І ми маємо оцей вплив, цей тиск, цей негатив на людей, ми маємо помʼякшувати, виплачуючи цю допомогу, яка одразу ж повертається в економіку", — наголосив Гетманцев.

Крім того, він нагадав, що минулого року понад 10 мільйонів українців отримали "зимову тисячу".

Нагадаємо, українці зможуть отримати по 1000 грн зимової підтримки, а найвразливіші категорії — по 6500 грн. Водночас виплати не надаватимуться людям, які перебувають за кордоном або проживають на ТОТ.

А міністр соцполітики Денис Улютін розповів, що подати заявку на зимову підтримку можна буде з 15 листопада до 15 грудня.