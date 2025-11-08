Видео
Гетманцев отреагировал на дискуссии вокруг зимней поддержки

Гетманцев отреагировал на дискуссии вокруг зимней поддержки

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 23:55
обновлено: 23:55
Зимняя поддержка — Гетманцев объяснил, почему это важно
Даниил Гетманцев. Фото: "РБК-Украина"

Глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев отреагировал на дискуссии о зимней поддержке украинцев. По его словам, их не должно быть вокруг выплаты 6,5 тысячи гривен малообеспеченным семьям во время войны.

Об этом Даниил Гетманцев сообщил в интервью Новини.LIVE.

Зимняя поддержка украинцам

Гетманцев отметил, что благодарен всей команде Кабмина, Президенту Украины в том, что наконец власть "повернулась лицом" к тем людям, которые являются социально незащищенными.

"И учителя, и вопрос о семьях с детьми с инвалидностью, и лица с инвалидностью, это все те люди, которые нуждаются в помощи именно в войну. И если мы говорим о приоритетах бюджета сегодня, то да, приоритетом номер один является безопасность, оборона, и мы туда тратим все наши деньги, которые мы собираем налогами, но то, что мы получаем от наших партнеров на финансирование невоенных расходов, оно должно распределяться по приоритетам", — говорит он.

По его словам, ключевым приоритетом являются социальные вопросы, поскольку во время войны люди беднее и государство должно их поддержать. Кроме того, эти средства возвращаются в экономику, а также стимулируют приобретение товаров отечественного производства гораздо лучше, чем, например, "Национальный кэшбек".

"Поэтому если мы говорим о тысяче и говорим о 6,5 тысячи, то это сверхважные программы в тот период времени, когда люди беднеют", — отметил председатель финансового комитета ВРУ.

Он сообщил, что в прошлом году 600 тысяч семей получили эти средства зимой. По его словам, это сверхважная помощь тем людям, которые реально в ней нуждаются.

"Потому что, чтобы мы не говорили, у нас инфляция. Чтобы мы не говорили, у нас есть структурная безработица. У нас есть целый ряд факторов, которые негативно влияют на благосостояние семей. И война это является тем основным фактором, который обусловливает все остальные и их значительно усиливает. И мы это влияние, это давление, этот негатив на людей, мы должны смягчать, выплачивая эту помощь, которая сразу же возвращается в экономику", — подчеркнул Гетманцев.

Кроме того, он напомнил, что в прошлом году более 10 миллионов украинцев получили "зимнюю тысячу".

Напомним, украинцы смогут получить по 1000 грн зимней поддержки, а самые уязвимые категории — по 6500 грн. В то же время выплаты не будут предоставляться людям, которые находятся за границей или проживают на ВОТ.

А министр соцполитики Денис Улютин рассказал, что подать заявку на зимнюю поддержку можно будет с 15 ноября до 15 декабря.

выплаты украинцы Даниил Гетманцев Украина зима
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
