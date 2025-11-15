В Дії 15 ноября произошел сбой — украинцы не могут зайти в приложение

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

В приложении "Дія" в субботу, 15 ноября, произошел сбой. Отметим, что с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на получение зимней поддержки.

Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Сбой в "Дії"

Люди жалуются, что не могут зайти в приложение, а те, кому удалось сделать это, видят сообщение об ошибке.

Сбой в приложении. Фото: скриншот

"К сожалению, произошла ошибка", — говорится в сообщении.

Что говорят в "Дії"

В "Дії" подтвердили сбой работы в приложении из-за зимней поддержки.

"Просто сейчас миллионы украинцев одновременно подают заявления — и это замечательно. Но из-за большой нагрузки реестры могут работать нестабильно. У части пользователей появляется ошибка при входе", — говорится в сообщении.

Там объяснили, если так произошло, то стоит попробовать чуть позже.

Пост "Дії". Фото: скриншот

Зимняя поддержка

С 15 ноября по 15 декабря 2025 года украинцы могут подать заявку на получение зимней поддержки от государства.

Взрослые и дети получат по 1000 гривен, а самые уязвимые категории населения — по 6500 гривен.

Полученные средства можно будет использовать на:

покупку лекарств;

оплату коммунальных услуг;

приобретение книг;

перевести на благотворительность.

Однако получить помощь от государства смогут не все украинцы. В частности, речь идет о тех, кто находится за границей или проживает на временно оккупированных территориях.

Напомним, глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев прокомментировал дискуссии украинцев относительно зимней поддержки.

Также известно, что украинцы могут получить зимнюю поддержку через Укрпочту. Подать заявку можно с 18 ноября.