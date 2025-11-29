Відео
У Запорізькій області пролунали вибухи — що відомо

У Запорізькій області пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 17:55
Вибухи у Запорізькій області 29 листопада — що відомо
Дим внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: Reuters

У суботу ввечері, 29 листопада, у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров закликав мешканців перебувати в укриттях.

Про це Іван Федоров написав у Telegram.

Читайте також:



У суботу ввечері, 29 листопада, у Запорізькій області було чути гучні вибухи. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав очільник ОВА.

Пере цим Федоров повідомляв про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для Запорізької області.

Згодом він додав, що є загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.

Крім того, о 17:32 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.

Вибухи у Запорізькій області
Скриншот повідомлень очільника ОВА/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів у Запорізькій області

Карта тривог
Карта тривог на момент вибухів у Запорізькій області/alerts.in.ua

Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада та під ранок російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

Російські війська також атакували столицю ракетами та дронами — у Києві лунали потужні вибухи.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
