У Запорізькій області пролунали вибухи — що відомо
У суботу ввечері, 29 листопада, у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров закликав мешканців перебувати в укриттях.
Про це Іван Федоров написав у Telegram.
Вибухи у Запорізькій області 29 листопада — що відомо
У суботу ввечері, 29 листопада, у Запорізькій області було чути гучні вибухи. Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав очільник ОВА.
Пере цим Федоров повідомляв про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для Запорізької області.
Згодом він додав, що є загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.
Крім того, о 17:32 у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжі.
Карта повітряних тривог на момент вибухів у Запорізькій області
Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада та під ранок російські окупанти завдали масованого удару по Україні.
Російські війська також атакували столицю ракетами та дронами — у Києві лунали потужні вибухи.
