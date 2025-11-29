Росія атакує Україну ракетами 29 листопада зранку

В Україні масштабна тривога — Росія атакує крилатими ракетами
Російські окупанти зранку, 29 листопада, вчергове здійснюють комбінований удар по Україні. Наразі окрім дронів, у повітряному просторі країни фіксуються ворожі крилаті ракети.
Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
РФ запустила по Україні крилаті ракети 29 листопада
Цієї ночі моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160. Близько 4-ої ранку ворожі літаки здійснили пуск ракет.
У Повітряних силах підтверджень цьому не було, але о 06:15 військові вже зафіксували перші крилаті ракети росіян над нашою територією.
Зокрема, перші ракети були зафіксовані над Сумською області і летіли курсом на Полтавську. Потім ці ракети з Полтавщини рухалися курсом повз Пирятин в напрямку Черкаської області.
Оновлено о 06:31
Ракети з Черкаської області полетіли на Київщину, курсом на Білу Церкву.
Окрім того, зафіксовано нову групу ракет в Сумській області, які тримають курс на Полтавську область.
Де оголосили тривогу
Станом на 06:24 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували Київ дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено щонайменше 5 будинків, сталися пожежі, є загиблий та постраждалий.
Окрім того, зранку ворог повторно намагається атакувати столицю. Над Києвом зафіксовано дрони та активно працює ППО.
Читайте Новини.LIVE!