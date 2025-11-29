Відео
Головна Новини дня В Україні масштабна тривога — Росія атакує крилатими ракетами

В Україні масштабна тривога — Росія атакує крилатими ракетами

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 06:24
Росія атакує Україну ракетами 29 листопада зранку
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Російські окупанти зранку, 29 листопада, вчергове здійснюють комбінований удар по Україні. Наразі окрім дронів, у повітряному просторі країни фіксуються ворожі крилаті ракети.

Про це у Telegram повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

РФ запустила по Україні крилаті ракети 29 листопада

Цієї ночі моніторингові канали інформували, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальник Ту-95МС та Ту-160. Близько 4-ої ранку ворожі літаки здійснили пуск ракет.

У Повітряних силах підтверджень цьому не було, але о 06:15 військові вже зафіксували перші крилаті ракети росіян над нашою територією.

Зокрема, перші ракети були зафіксовані над Сумською області і летіли курсом на Полтавську. Потім ці ракети з Полтавщини рухалися курсом повз Пирятин в напрямку Черкаської області.

Україна під атакою крилатих ракет 29 листопада
Фіксація ракет над Україною. Фото: скриншот з Telegram

Оновлено о 06:31

Ракети з Черкаської області полетіли на Київщину, курсом на Білу Церкву.

Окрім того, зафіксовано нову групу ракет в Сумській області, які тримають курс на Полтавську область.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:24 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Росія запустила по Україні крилаті ракети 29 листопада
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували Київ дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено щонайменше 5 будинків, сталися пожежі, є загиблий та постраждалий.

Окрім того, зранку ворог повторно намагається атакувати столицю. Над Києвом зафіксовано дрони та активно працює ППО.

вибух Україна обстріли війна в Україні Росія ракетний удар
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
