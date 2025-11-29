Видео
Главная Новости дня В Украине масштабная тревога — Россия атакует крылатыми ракетами

В Украине масштабная тревога — Россия атакует крылатыми ракетами

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 06:24
Россия атакует Украину ракетами 29 ноября с утра
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Российские оккупанты утром, 29 ноября, в очередной раз осуществляют комбинированный удар по Украине. Сейчас кроме дронов, в воздушном пространстве страны фиксируются вражеские крылатые ракеты.

Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ. 

Читайте также:

РФ запустила по Украине крылатые ракеты 29 ноября

Этой ночью мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Около 4-х утра вражеские самолеты осуществили пуск ракет.

В Воздушных силах подтверждений этому не было, но в 06:15 военные уже зафиксировали первые крылатые ракеты россиян над нашей территорией.

В частности, первые ракеты были зафиксированы над Сумской области и летели курсом на Полтавскую. Затем эти ракеты с Полтавщины двигались курсом мимо Пирятина в направлении Черкасской области.

Україна під атакою крилатих ракет 29 листопада
Фиксация ракет над Украиной. Фото: скриншот из Telegram

Обновлено в 06:31

Ракеты из Черкасской области полетели в Киевскую область, курсом на Белую Церковь.

Кроме того, зафиксирована новая группа ракет в Сумской области, которые держат курс на Полтавскую область.

Обновлено в 07:04

Судя по данным Воздушных сил ВСУ, в основном все ракеты летят в направлении Киева и области.

Росіяни запустили ракети по Києві 29 листопада
Военные продолжают фиксировать ракеты над Украиной. Фото: скриншот из Telegram

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:24 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Росія запустила по Україні крилаті ракети 29 листопада
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью россияне массированно атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрела в городе повреждены по меньшей мере 5 домов, произошли пожары, есть погибший и пострадавший.

Кроме того, утром враг повторно пытается атаковать столицу. Над Киевом зафиксировано дроны и активно работает ПВО.

взрыв Украина обстрелы война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
