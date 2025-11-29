Россия атакует Украину ракетами 29 ноября с утра

В Украине масштабная тревога — Россия атакует крылатыми ракетами
Российские оккупанты утром, 29 ноября, в очередной раз осуществляют комбинированный удар по Украине. Сейчас кроме дронов, в воздушном пространстве страны фиксируются вражеские крылатые ракеты.
Об этом в Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.
РФ запустила по Украине крылатые ракеты 29 ноября
Этой ночью мониторинговые каналы информировали, что враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Около 4-х утра вражеские самолеты осуществили пуск ракет.
В Воздушных силах подтверждений этому не было, но в 06:15 военные уже зафиксировали первые крылатые ракеты россиян над нашей территорией.
В частности, первые ракеты были зафиксированы над Сумской области и летели курсом на Полтавскую. Затем эти ракеты с Полтавщины двигались курсом мимо Пирятина в направлении Черкасской области.
Обновлено в 06:31
Ракеты из Черкасской области полетели в Киевскую область, курсом на Белую Церковь.
Кроме того, зафиксирована новая группа ракет в Сумской области, которые держат курс на Полтавскую область.
Обновлено в 07:04
Судя по данным Воздушных сил ВСУ, в основном все ракеты летят в направлении Киева и области.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:24 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что этой ночью россияне массированно атаковали Киев дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрела в городе повреждены по меньшей мере 5 домов, произошли пожары, есть погибший и пострадавший.
Кроме того, утром враг повторно пытается атаковать столицу. Над Киевом зафиксировано дроны и активно работает ПВО.
