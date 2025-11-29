В Запорожской области прогремели взрывы — что известно
В субботу вечером, 29 ноября, в Запорожской области прогремели мощные взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров призвал жителей находиться в укрытиях.
Об этом Иван Федоров написал в Telegram.
Взрывы в Запорожской области 29 ноября — что известно
В субботу вечером, 29 ноября, в Запорожской области были слышны громкие взрывы. Звуки прогремели во время воздушной тревоги.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал глава ОВА.
Перед этим Федоров сообщал об активности вражеской тактической авиации и угрозе для Запорожской области.
Впоследствии он добавил, что есть угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье.
Кроме того, в 17:32 в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Запорожской области
Напомним, что в ночь на 29 ноября и под утро российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.
Российские войска также атаковали столицу ракетами и дронами — в Киеве раздавались мощные взрывы.
