Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В субботу вечером, 29 ноября, в Запорожской области прогремели мощные взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров призвал жителей находиться в укрытиях.

Об этом Иван Федоров написал в Telegram.

Взрывы в Запорожской области 29 ноября — что известно

В субботу вечером, 29 ноября, в Запорожской области были слышны громкие взрывы. Звуки прогремели во время воздушной тревоги.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал глава ОВА.

Перед этим Федоров сообщал об активности вражеской тактической авиации и угрозе для Запорожской области.

Впоследствии он добавил, что есть угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье.

Кроме того, в 17:32 в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

Скриншот сообщений главы ОВА/Telegram

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Запорожской области

Карта тревог на момент взрывов в Запорожской области/alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 29 ноября и под утро российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

Российские войска также атаковали столицу ракетами и дронами — в Киеве раздавались мощные взрывы.