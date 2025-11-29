Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Запорожской области прогремели взрывы — что известно

В Запорожской области прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 17:55
Взрывы в Запорожской области 29 ноября — что известно
Дым в результате взрывов. Иллюстративное фото: Reuters

В субботу вечером, 29 ноября, в Запорожской области прогремели мощные взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров призвал жителей находиться в укрытиях.

Об этом Иван Федоров написал в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Взрывы в Запорожской области 29 ноября — что известно

В субботу вечером, 29 ноября, в Запорожской области были слышны громкие взрывы. Звуки прогремели во время воздушной тревоги.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — написал глава ОВА.

Перед этим Федоров сообщал об активности вражеской тактической авиации и угрозе для Запорожской области.

Впоследствии он добавил, что есть угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье.

Кроме того, в 17:32 в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Запорожье.

Вибухи у Запорізькій області
Скриншот сообщений главы ОВА/Telegram

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Запорожской области

Карта тривог
Карта тревог на момент взрывов в Запорожской области/alerts.in.ua

Напомним, что в ночь на 29 ноября и под утро российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

Российские войска также атаковали столицу ракетами и дронами — в Киеве раздавались мощные взрывы.

взрыв россияне Запорожская область воздушная тревога война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации