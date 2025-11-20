Обстріл Запоріжжя 20 листопада - кількість загиблих зросла до 5

Медик та постраждалі у Запоріжжі. Фото: Telegram Івана Федорова

Росіяни у четвер ввечері, 20 листопада, атакували Запоріжжі авіабомбами. Кількість загиблих і постраждалих внаслідок обстрілу РФ зростає.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Що відомо про обстріл Запоріжжя та які перші наслідки

Після 22:00 Федоров поінформував, що існує загроза застосування КАБів по Запорізькій області. Через кілька хвилин в одному з районів Запоріжжя та в регіоні було чути вибухи.

Вже о 22:35 глава ОВА написав, що у місті поранені щонайменше дві людини. Через півгодини стало відомо і про двох загиблих. Наразі ж кількість жертв зросла.

"4 людей загинули, троє дістали поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. На місці працюють усі екстрені служби", — йшлося у повідомленні о 23:08.

Через кілька хвилин Федоров оновив пост, додавши, що вже 5 загиблих. Також він уточнював, що внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазин та ринок.

Пошкоджені магазини у Запоріжжі. Фото: Telegram Івана Федорова

Пожежа на одному з місць атаки у Запоріжжі. Фото: Telegram Івана Федорова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Запоріжжя дронами та авіабомбами. Зокрема, ворог атакував міста в ніч проти 2 листопада, внаслідок чого були пошкодження у житловому секторі, проблеми зі світлом, і постраждалі.

Також ми писали, що ворог масовано атакував Запоріжжя дронами в ніч проти 30 жовтня. Тоді внаслідок обстріли були пошкоджені будинки, авто, були загиблі, а кількість постраждалих перевищила десяток людей.