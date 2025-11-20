Обстрел Запорожья 20 ноября - количество погибших возросло до 5

Срочная новость

Россияне в четверг вечером, 20 ноября, атаковали Запорожье авиабомбами. Количество погибших и пострадавших в результате обстрела РФ растет.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Что известно об обстреле Запорожья и какие первые последствия

После 22:00 Федоров проинформировал, что существует угроза применения КАБов по Запорожской области. Через несколько минут в одном из районов Запорожья и в регионе были слышны взрывы.

Уже в 22:35 глава ОВА написал, что в городе ранены по меньшей мере два человека. Через полчаса стало известно и о двух погибших. Сейчас же количество жертв возросло.

"4 человека погибли, трое получили ранения в результате вражеского удара по Запорожью. На месте работают все экстренные службы", - говорилось в сообщении в 23:08.

Через несколько минут Федоров обновил пост, добавив, что уже 5 погибших. Также он уточнял, что в результате атаки повреждены дома, магазин и рынок.

