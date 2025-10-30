Видео
Видео

Главная Новости дня Атака РФ на Запорожье — количество пострадавших растет

Атака РФ на Запорожье — количество пострадавших растет

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 12:31
обновлено: 12:31
Атака РФ на Запорожье — количество раненых растет
Людей спасают после атаки РФ на Запорожье 30 октября 2025 года. Фото: Нацполиция

В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о двух погибших и 17 раненых.

Об этом информирует Национальная полиция Украины в Telegram.

Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Нацполиция

Обстрел Запорожья 30 октября — последствия

В период времени с 03:17 до 05:00 российские оккупанты атаковали областной центр и район 8 ракетами (тип устанавливается) и более 20 БПЛА (предварительно, типа "Shahed", Герань-2).

По состоянию на 11:30 известно о 17 раненых граждан в возрасте от 2 до 89 лет. В результате аварийно-спасательных работ из-под завалов деблокировали тела двух погибших мужчин.

Атака РФ
Спасение людей после атаки РФ на Запорожье. Фото: Нацполиция

Повреждены три многоквартирных дома, придомовые территории и транспортные средства граждан. На месте российского удара продолжают работать полицейские службы, спасатели и коммунальщики города.

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня
Последствия удара РФ по Запорожью. Фото: Нацполиция

В Нацполиции отметили, что российские FPV-дроны продолжают охотиться на население. В Беленьком зафиксировано попадание беспилотника по территории побережья. В результате атаки погибла 46-летняя женщина. Ее 45-летнего мужа госпитализировали с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей.

В частности, в результате попадания БпЛА в Приморском ранения получил 59-летний местный житель, который ехал на велосипеде.

В Веселянке вражеский FPV-дрон ударил по служебному автомобилю работников отдела № 6 Запорожского райуправления полиции. Следственно-оперативная группа направлялась на отработку вызова. В это время беспилотник попал в машину правоохранителей. В результате чего транспортное средство повреждено.

Атака РФ
Поврежденный дом в результате атаки РФ на Запорожье. Фото: Нацполиция

Кроме Запорожья за прошедшие сутки враг обстрелял Беленькое, Червоноднепровку, Веселянку Запорожского района, Каменское, Степногорск, Приморское, Степное Васильевского района, Орехов, Гуляйполе, Малиновку, Ровнополье, Новоданиловку, Преображенку, Малую Токмачку, Чаривне, Успеновку и Белогорье Пологовского района.

В полицию поступило 36 сообщений о повреждении и разрушении объектов инфраструктуры, частных и многоквартирных домов, транспортных средств граждан.

Ранее мы информировали, что в результате российского удара РФ по Запорожью 30 октября есть пострадавшие.

Также мы сообщали, что впоследствии из-под завалов общежития в Запорожье достали тело человека.

Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
