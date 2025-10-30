Атака РФ на Запорожье — количество раненых растет

Атака РФ на Запорожье — количество пострадавших растет
В ночь на 30 октября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о двух погибших и 17 раненых.
Об этом информирует Национальная полиция Украины в Telegram.
Обстрел Запорожья 30 октября — последствия
В период времени с 03:17 до 05:00 российские оккупанты атаковали областной центр и район 8 ракетами (тип устанавливается) и более 20 БПЛА (предварительно, типа "Shahed", Герань-2).
По состоянию на 11:30 известно о 17 раненых граждан в возрасте от 2 до 89 лет. В результате аварийно-спасательных работ из-под завалов деблокировали тела двух погибших мужчин.
Повреждены три многоквартирных дома, придомовые территории и транспортные средства граждан. На месте российского удара продолжают работать полицейские службы, спасатели и коммунальщики города.
В Нацполиции отметили, что российские FPV-дроны продолжают охотиться на население. В Беленьком зафиксировано попадание беспилотника по территории побережья. В результате атаки погибла 46-летняя женщина. Ее 45-летнего мужа госпитализировали с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей.
В частности, в результате попадания БпЛА в Приморском ранения получил 59-летний местный житель, который ехал на велосипеде.
В Веселянке вражеский FPV-дрон ударил по служебному автомобилю работников отдела № 6 Запорожского райуправления полиции. Следственно-оперативная группа направлялась на отработку вызова. В это время беспилотник попал в машину правоохранителей. В результате чего транспортное средство повреждено.
Кроме Запорожья за прошедшие сутки враг обстрелял Беленькое, Червоноднепровку, Веселянку Запорожского района, Каменское, Степногорск, Приморское, Степное Васильевского района, Орехов, Гуляйполе, Малиновку, Ровнополье, Новоданиловку, Преображенку, Малую Токмачку, Чаривне, Успеновку и Белогорье Пологовского района.
В полицию поступило 36 сообщений о повреждении и разрушении объектов инфраструктуры, частных и многоквартирных домов, транспортных средств граждан.
