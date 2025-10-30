Відео
Головна Новини дня Атака РФ на Запоріжжя — кількість постраждалих стрімко зростає

Атака РФ на Запоріжжя — кількість постраждалих стрімко зростає

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 12:31
Оновлено: 12:31
Атака РФ на Запоріжжя — кількість поранених зростає
Людей рятують після атаки РФ на Запоріжжя 30 жовтня 2025 року. Фото: Нацполіція

У ніч проти 30 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про двох загиблих та 17 поранених.

Про це інформує Національна поліція України у Telegram.

Атака РФ на Запоріжжя
Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Нацполіція

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня — наслідки

У період часу з 03:17 до 05:00 російські окупанти атакували обласний центр та район 8 ракетами (тип встановлюється) та понад 20 БпЛА (попередньо, типу "Shahed", Герань-2).

Станом на 11:30 відомо про 17 поранених громадян віком від 2 до 89 років. У результаті аварійно-рятувальних робіт з-під завалів деблокували тіла двох загиблих чоловіків.

Атака РФ
Порятунок людей після атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Нацполіція

Пошкоджено три багатоквартирні будинки, прибудинкові території та транспортні засоби громадян. На місці російського удару продовжують працювати поліцейські служби, рятувальники та комунальники міста.

Обстріл Запоріжжя 30 жовтня
Наслідки удару РФ по Запоріжжю. Фото: Нацполіція

У Нацполіції зазначили, що російські FPV-дрони продовжують полювати на населення. У Біленькому зафіксовано влучання безпілотника по території узбережжя. Унаслідок атаки загинула 46-річна жінка. Її 45-річного чоловіка госпіталізували з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок.

Зокрема, внаслідок влучання БпЛА у Приморському поранення отримав 59-річний місцевий житель, який їхав на велосипеді.

У Веселянці ворожий FPV-дрон вдарив по службовому автомобілю працівників відділу № 6 Запорізького райуправління поліції. Слідчо-оперативна група направлялася на відпрацювання виклику. В цей час безпілотник влучив у автівку правоохоронців. Внаслідок чого транспортний засіб пошкоджено.

Атака РФ
Пошкоджений будинок внаслідок атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Нацполіція

Окрім Запоріжжя минулої доби ворог обстріляв Біленьке, Червонодніпровку, Веселянку Запорізького району, Кам’янське, Степногірськ, Приморське, Степове Василівського району, Оріхів, Гуляйполе, Малинівку, Рівнопілля, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Чарівне, Успенівку та Білогір’я Пологівського району.

До поліції надійшло 36 повідомлень про пошкодження та руйнування об’єктів інфраструктури, приватних та багатоквартирних будинків, транспортних засобів громадян.

Раніше ми інформували, що внаслідок російського удару РФ по Запоріжжю 30 жовтня є постраждалі.

Також ми повідомляли, що згодом з-під завалів гуртожитку у Запоріжжі дістали тіло людини.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
