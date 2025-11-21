Відео
Головна Новини дня У Запоріжжі пошкоджені висотки та є руйнування на ринку

У Запоріжжі пошкоджені висотки та є руйнування на ринку

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 05:02
Оновлено: 05:12
Запоріжжя під ударом 20 листопада - 5 людей загинули, 8 постраждали
Пожежа у Запоріжжі після атаки РФ. Фото: Telegram Івана Федорова

Росіяни пізно ввечері, 21 листопада, атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено висотки, є руйнування у торгових павільйонах, а кількість постраждалих знову збільшилася.

Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також:

Які наслідки атаки РФ по Запоріжжю

"П'ять людей загинуло, вісім — травмовані: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — пише Федоров.

Він додав, що наразі відомо про щонайменше п'ять пошкоджених багатоповерхівок, в також зруйновані торгівельні павільйони.

"На місці влучання виникла пожежа — її ліквідовано силами рятувальників", — резюмував глава Запорізької ОВА.

У Запоріжжі пошкоджені висотки та є руйнування на ринку - фото 1
Пошкоджені магазини у Запоріжжі. Фото: Telegram Івана Федорова

Нагадаємо, що росіяни атакували також Запоріжжя в ніч проти 2 листопада. Тоді внаслідок обстрілу були пошкодження у житловому секторі, проблеми зі світлом та постраждали люди.

Також ми інформували, що ворог масовано атакував Запоріжжя в ніч проти 30 жовтня. Через дронову атаку були пошкоджені будинки, авто, були загиблі, а кількість постраждалих перевищила десяток людей.

Запоріжжя обстріли Іван Федоров війна в Україні руйнування постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
