Запоріжжя під ударом 20 листопада - 5 людей загинули, 8 постраждали

У Запоріжжі пошкоджені висотки та є руйнування на ринку
Росіяни пізно ввечері, 21 листопада, атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено висотки, є руйнування у торгових павільйонах, а кількість постраждалих знову збільшилася.
Про це у Telegram повідомляє глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки атаки РФ по Запоріжжю
"П'ять людей загинуло, вісім — травмовані: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — пише Федоров.
Він додав, що наразі відомо про щонайменше п'ять пошкоджених багатоповерхівок, в також зруйновані торгівельні павільйони.
"На місці влучання виникла пожежа — її ліквідовано силами рятувальників", — резюмував глава Запорізької ОВА.
Нагадаємо, що росіяни атакували також Запоріжжя в ніч проти 2 листопада. Тоді внаслідок обстрілу були пошкодження у житловому секторі, проблеми зі світлом та постраждали люди.
Також ми інформували, що ворог масовано атакував Запоріжжя в ніч проти 30 жовтня. Через дронову атаку були пошкоджені будинки, авто, були загиблі, а кількість постраждалих перевищила десяток людей.
