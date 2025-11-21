Запорожье под ударом 20 ноября - 5 человек погибли, 8 пострадали

В Запорожье повреждены высотки и есть разрушения на рынке
Россияне поздно вечером, 21 ноября, атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате обстрела повреждены высотки, есть разрушения в торговых павильонах, а количество пострадавших снова увеличилось.
Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Какие последствия атаки РФ по Запорожью
"Пять человек погибли, восемь — травмированы: увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — пишет Федоров.
Он добавил, что сейчас известно о по меньшей мере пяти поврежденных многоэтажках, в также разрушены торговые павильоны.
"На месте попадания возник пожар — он ликвидирован силами спасателей", — резюмировал глава Запорожской ОВА.
Напомним, что россияне атаковали также Запорожье в ночь на 2 ноября. Тогда в результате обстрела были повреждения в жилом секторе, проблемы со светом и пострадали люди.
Также мы информировали, что враг массированно атаковал Запорожье в ночь на 30 октября. Из-за дроновой атаки были повреждены дома, авто, были погибшие, а количество пострадавших превысило десяток человек.
Читайте Новини.LIVE!