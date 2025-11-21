Запорожье под ударом 20 ноября - 5 человек погибли, 8 пострадали

Пожар в Запорожье после атаки РФ. Фото: Telegram Ивана Федорова

Россияне поздно вечером, 21 ноября, атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате обстрела повреждены высотки, есть разрушения в торговых павильонах, а количество пострадавших снова увеличилось.

Об этом в Telegram сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Какие последствия атаки РФ по Запорожью

"Пять человек погибли, восемь — травмированы: увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", — пишет Федоров.

Он добавил, что сейчас известно о по меньшей мере пяти поврежденных многоэтажках, в также разрушены торговые павильоны.

"На месте попадания возник пожар — он ликвидирован силами спасателей", — резюмировал глава Запорожской ОВА.

Поврежденные магазины в Запорожье. Фото: Telegram Ивана Федорова

Напомним, что россияне атаковали также Запорожье в ночь на 2 ноября. Тогда в результате обстрела были повреждения в жилом секторе, проблемы со светом и пострадали люди.

Также мы информировали, что враг массированно атаковал Запорожье в ночь на 30 октября. Из-за дроновой атаки были повреждены дома, авто, были погибшие, а количество пострадавших превысило десяток человек.