У Запоріжжі встановлять "м’які вікна" у пошкоджених атаками будинках

Пошкоджені будинки внаслідок атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі стартує пілотний проєкт із встановлення "м’яких вікон" у будинках, пошкоджених російськими обстрілами. Ініціатива охопить кілька житлових об’єктів у місті. Проєкт реалізують за підтримки міжнародних партнерів та благодійних організацій.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповіла в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

У Запоріжжі тестуватимуть "м'які вікна" в будинках, пошкоджених ударами РФ

У Запоріжжі планують протестувати нову технологію захисту житла після обстрілів. Йдеться про встановлення спеціальних конструкцій, які мають зменшити ризики травмування мешканців і зберегти будинки придатними для проживання.

Виконувачка обов’язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко повідомила, що пілотний проєкт охопить 10 будинків. За її словами, місто забезпечуватиме частину будівельних матеріалів, а партнери допоможуть із безпосереднім монтажем конструкцій.

Вона пояснила, що особливість "м’яких вікон" полягає у здатності витримувати вибухову хвилю без утворення уламків. Це дозволяє зменшити кількість травм, адже більшість поранень під час обстрілів спричиняє саме розбите скло.

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"В нас є об'єкти, в яких вікна замінювалися по 10 разів. Це і будинки, це і не житлові приміщення. Тому от ми зараз почали розробляти, в нас в пілоті є 10 будинків, з якими буде працювати міжнародна організація, допомагати в цьому питанні.

Ми будемо надавати певні будівельні матеріали, це, зокрема, рами, а сам матеріал, м'які вікна. Але в них дуже хороша особливість, що вони не розсипаються, не розтріскаються. Там є такий Є спеціальний шар, який дозволяє зберігати цілісність конструкції у випадку вибуху. Люди не будуть поранені уламками, адже більшість травм після прильотів — саме від розбитого скла. Починаємо зараз працювати, сподіваюся, що найближчим часом побачимо результат", — поінформувала Харченко.

У міськраді розраховують, що нове рішення дозволить підвищити безпеку мешканців і допоможе їм залишатися у своїх домівках до повного відновлення пошкодженого житла.

Новини.LIVE інформували, що 7 червня російські війська атакували селище Балабине Запорізької області. Удар припав поруч із зупинкою громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Новини.LIVE також писали, що російські війська вночі 7 червня атакували Запоріжжя. Внаслідок удару один із районів міста частково залишився без електропостачання. На місці одного з прильотів також виникла пожежа.