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Главная Новости дня В Запорожье установят "мягкие окна" в поврежденных атаками домах

В Запорожье установят "мягкие окна" в поврежденных атаками домах

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 20:18
В Запорожье установят "мягкие окна" в поврежденных атаками домах
Поврежденные дома в результате атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

В Запорожье стартует пилотный проект по установке "мягких окон" в домах, поврежденных российскими обстрелами. Инициатива охватит несколько жилых объектов в городе. Проект реализуют при поддержке международных партнеров и благотворительных организаций.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказала и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко.

В Запорожье будут тестировать "мягкие окна" в домах, поврежденных ударами РФ

В Запорожье планируют протестировать новую технологию защиты жилья после обстрелов. Речь идет об установке специальных конструкций, которые должны уменьшить риски травмирования жителей и сохранить дома пригодными для проживания.

Исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко сообщила, что пилотный проект охватит 10 домов. По ее словам, город будет обеспечивать часть строительных материалов, а партнеры помогут с непосредственным монтажом конструкций.

Она пояснила, что особенность "мягких окон" заключается в способности выдерживать взрывную волну без образования обломков. Это позволяет уменьшить количество травм, ведь большинство ранений во время обстрелов вызывает именно разбитое стекло.

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"У нас есть объекты, в которых окна заменялись по 10 раз. Это и дома, это и не жилые помещения. Поэтому вот мы сейчас начали разрабатывать, у нас в пилоте есть 10 домов, с которыми будет работать международная организация, помогать в этом вопросе.

Мы будем предоставлять определенные строительные материалы, это, в частности, рамы, а сам материал, мягкие окна. Но в них очень хорошая особенность, что они не рассыпаются, не растрескиваются. Там есть такой есть специальный слой, который позволяет сохранять целостность конструкции в случае взрыва. Люди не будут ранены осколками, ведь большинство травм после прилетов — именно от разбитого стекла. Начинаем сейчас работать, надеюсь, что в ближайшее время увидим результат", — сообщила Харченко.

В горсовете рассчитывают, что новое решение позволит повысить безопасность жителей и поможет им оставаться в своих домах до полного восстановления поврежденного жилья.

Новини.LIVE информировали, что 7 июня российские войска атаковали поселок Балабино Запорожской области. Удар пришелся рядом с остановкой общественного транспорта. В результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили ранения.

Новини.LIVE также писали, что российские войска ночью 7 июня атаковали Запорожье. В результате удара один из районов города частично остался без электроснабжения. На месте одного из прилетов также возник пожар.

Запорожье обстрелы окна эфир Новини.LIVE
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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