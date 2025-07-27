Вибух у Запоріжжі 27 липня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибух у Запоріжжі пролунав прямо зараз, пізно ввечері 27 липня. Напередодні військові попереджали про загрозу дронів.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Запоріжжя".

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Звук вибуху у Запоріжжі ввечері 27 липня

"У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:10.

Близько години тому Повітряні сили ЗСУ писали, що в напрямку Запоріжжя летять дрони. Крім того, наразі про фіксацію ударних безпілотників інформував глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Інформація про дрони від Федорова. Фото: скриншот з Телеграму

Де оголосили тривогу

Станом на 23:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграму

Нагадаємо, що менше години тому звуки вибухів пролунали у Києві. Столиця теж була під атакою дронів.

Також ми писали, що вдень, 27 липня, серію потужних вибухів було чути у Сумах. На місто летів дрон.