Вибух у Запоріжжі 27 липня

У Запоріжжі пролунав вибух
Вибух у Запоріжжі пролунав прямо зараз, пізно ввечері 27 липня. Напередодні військові попереджали про загрозу дронів.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Запоріжжя".
Звук вибуху у Запоріжжі ввечері 27 липня
"У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 23:10.
Близько години тому Повітряні сили ЗСУ писали, що в напрямку Запоріжжя летять дрони. Крім того, наразі про фіксацію ударних безпілотників інформував глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Де оголосили тривогу
Станом на 23:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що менше години тому звуки вибухів пролунали у Києві. Столиця теж була під атакою дронів.
Також ми писали, що вдень, 27 липня, серію потужних вибухів було чути у Сумах. На місто летів дрон.
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