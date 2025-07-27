У Києві пролунали вибухи — місто під атакою БпЛА

У Києві пролунали вибухи — що відомо
У Києві пролунали звуки вибухів. Місто та область перебувають під ударом ворожих БпЛА.
Міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram про роботу ППО.
Армія РФ атакує Київ БпЛА
Ввечері 27 липня у Києві та області було оголошено про повітряну загрозу. Російські окупанти атакували Київщину "Шахедами".
Близько 22:31 у місті пролунали потужні вибухи. Як повідомив Віталій Кличко, наразі працюють сили Протиповітряної оборони.
Мешканців Києва та регіону закликають не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, ми розповідали, як триває відновлення будинків на Лук'янівці після попереднього удару РФ.
А також на Сумщині троє людей загинули внаслідок удару ворожих БпЛА по цивільних.
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