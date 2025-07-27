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Головна Новини дня У Києві пролунали вибухи — що відомо

У Києві пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 22:36
У Києві пролунали вибухи — місто під атакою БпЛА
Київ під час атаки РФ 4 липня. Ілюстративне фото: Reuters

У Києві пролунали звуки вибухів. Місто та область перебувають під ударом ворожих БпЛА.

Міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram про роботу ППО.

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Ввечері 27 липня у Києві та області було оголошено про повітряну загрозу. Російські окупанти атакували Київщину "Шахедами".

Близько 22:31 у місті пролунали потужні вибухи. Як повідомив Віталій Кличко, наразі працюють сили Протиповітряної оборони.

Мешканців Києва та регіону закликають не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

У Києві вибухи
Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми розповідали, як триває відновлення будинків на Лук'янівці після попереднього удару РФ.

А також на Сумщині троє людей загинули внаслідок удару ворожих БпЛА по цивільних.

Київ вибух обстріли атака БпЛА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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