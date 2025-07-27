Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Киеве прогремели взрывы — что известно

В Киеве прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 22:36
В Киеве прогремели взрывы — город под атакой БпЛА
Киев во время атаки РФ 4 июля. Иллюстративное фото: Reuters

В Киеве раздались звуки взрывов. Город и область находятся под ударом вражеских БпЛА.

Городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram о работе ПВО.

Реклама
Читайте также:

Армия РФ атакует Киев БпЛА

Вечером 27 июля в Киеве и области было объявлено о воздушной угрозе. Российские оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами".

Около 22:31 в городе прогремели мощные взрывы. Как сообщил Виталий Кличко, сейчас работают силы противовоздушной обороны.

Жителей Киева и региона призывают не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

У Києві вибухи
Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

Напомним, мы рассказывали, как продолжается восстановление домов на Лукьяновке после предыдущего удара РФ.

А также на Сумщине три человека погибли в результате удара вражеских БпЛА по гражданским.

Киев взрыв обстрелы атака БпЛА
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации