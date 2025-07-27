В Киеве прогремели взрывы — город под атакой БпЛА

В Киеве прогремели взрывы — что известно
В Киеве раздались звуки взрывов. Город и область находятся под ударом вражеских БпЛА.
Городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram о работе ПВО.
Армия РФ атакует Киев БпЛА
Вечером 27 июля в Киеве и области было объявлено о воздушной угрозе. Российские оккупанты атаковали Киевскую область "Шахедами".
Около 22:31 в городе прогремели мощные взрывы. Как сообщил Виталий Кличко, сейчас работают силы противовоздушной обороны.
Жителей Киева и региона призывают не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.
Напомним, мы рассказывали, как продолжается восстановление домов на Лукьяновке после предыдущего удара РФ.
А также на Сумщине три человека погибли в результате удара вражеских БпЛА по гражданским.
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