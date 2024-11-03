Вибухи в Запоріжжі 3 листопада — подробиці

Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua

У Запоріжжі пролунали вибухи. Місто постійно обстрілюють російські загарбники.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 3 листопада.

Читайте також:

Вибухи в Запоріжжі. Фото: скриншот

У Запоріжжі було чутно вибухи

Ворог не припиняє обстрілювати Запоріжжя. Він цілить по критично важливій інфраструктурі міста та житлових будинках. Для цього окупанти застосовують артилерію, авіацію та БпЛА.

Наразі в половині областей оголошено повітряну тривогу. Цивільних мешканців закликають перебувати в укриттях до її завершення.

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти атакували Херсонську область 2 листопада. Внаслідок атаки загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.

Також Новини.LIVE писали, що 2 листопада росіяни атакували передмістя Херсона — унаслідок удару загинула одна людина.