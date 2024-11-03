Вибухи в Запоріжжі 3 листопада — подробиці

У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи. Місто постійно обстрілюють російські загарбники.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 3 листопада.
У Запоріжжі було чутно вибухи
Ворог не припиняє обстрілювати Запоріжжя. Він цілить по критично важливій інфраструктурі міста та житлових будинках. Для цього окупанти застосовують артилерію, авіацію та БпЛА.
Наразі в половині областей оголошено повітряну тривогу. Цивільних мешканців закликають перебувати в укриттях до її завершення.
Нагадаємо, окупанти атакували Херсонську область 2 листопада. Внаслідок атаки загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.
Також Новини.LIVE писали, що 2 листопада росіяни атакували передмістя Херсона — унаслідок удару загинула одна людина.
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