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У Запоріжжі пролунали вибухи

3 листопада 2024 22:36
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Вибухи в Запоріжжі 3 листопада — подробиці
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Запоріжжі пролунали вибухи. Місто постійно обстрілюють російські загарбники.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 3 листопада.

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У Запоріжжі було чутно вибухи

Ворог не припиняє обстрілювати Запоріжжя. Він цілить по критично важливій інфраструктурі міста та житлових будинках. Для цього окупанти застосовують артилерію, авіацію та БпЛА.

Наразі в половині областей оголошено повітряну тривогу. Цивільних мешканців закликають перебувати в укриттях до її завершення.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти атакували Херсонську область 2 листопада. Внаслідок атаки загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.

Також Новини.LIVE писали, що 2 листопада росіяни атакували передмістя Херсона — унаслідок удару загинула одна людина.

Запоріжжя вибух окупанти Іван Федоров обстріли

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