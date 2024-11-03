Вибухи в Херсоні 3 листопада - що відомо

У Херсоні лунають потужні вибухи
У Херсоні пролунала низка потужних вибухів. Окупанти не припиняють обстрілювати місто.
Про це повідомило Суспільне у неділю, 3 листопада.
Удар ворога по Херсону
Ворог завдає постійних ударів по Херсону. Для цього він активно застосовує безпілотні літальні апарати та інше озброєння.
Наразі у семи областях України лунає повітряна тривога. Військові радять мирним мешканцям перебувати в укриттях, поки загроза не мине.
Нагадаємо, окупанти атакували Херсонську область 2 листопада. Внаслідок атаки загинула жінка, ще 13 людей зазнали поранень, зокрема троє дітей.
Також Новини.LIVE писали, що 2 листопада росіяни атакували передмістя Херсона — унаслідок удару загинула одна людина.
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