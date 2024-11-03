Взрывы в Херсоне 3 ноября — что известно

В Херсоне раздаются мощные взрывы
В Херсоне раздался ряд мощных взрывов. Оккупанты не прекращают обстреливать город.
Об этом сообщило Суспільне в воскресенье, 3 ноября.
Удар врага по Херсону
Враг наносит постоянные удары по Херсону. С этой целью он активно применяет беспилотные летательные аппараты и другое вооружение.
В семи областях Украины звучит воздушная тревога. Военные советуют мирным жителям находиться в укрытиях, пока угроза не пройдет.
Напомним, оккупанты атаковали Херсонскую область 2 ноября. В результате атаки погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.
Также Новини.LIVE писали, что 2 ноября россияне атаковали пригород Херсона — в результате удара погиб один человек.
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