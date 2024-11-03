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В Херсоне раздаются мощные взрывы

3 ноября 2024 21:35
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Взрывы в Херсоне 3 ноября — что известно
Пожар после взрывов Фото иллюстративное: pravda.com.ua
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Херсоне раздался ряд мощных взрывов. Оккупанты не прекращают обстреливать город.

Об этом сообщило Суспільне в воскресенье, 3 ноября.

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Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот

Удар врага по Херсону

Враг наносит постоянные удары по Херсону. С этой целью он активно применяет беспилотные летательные аппараты и другое вооружение.

В семи областях Украины звучит воздушная тревога. Военные советуют мирным жителям находиться в укрытиях, пока угроза не пройдет.

Херсон
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты атаковали Херсонскую область 2 ноября. В результате атаки погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.

Также Новини.LIVE писали, что 2 ноября россияне атаковали пригород Херсона — в результате удара погиб один человек.

война в Украине обстрелы оккупанты Херсон взрыв

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