Взрывы в Запорожье 3 ноября.

В Запорожье раздались взрывы
В Запорожье раздались взрывы. Город постоянно обстреливают российские захватчики.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в воскресенье, 3 ноября.
В Запорожье были слышны взрывы
Враг не прекращает обселять Запорожья. Он целит по критически важной инфраструктуре города и жилым домам. Для этого оккупанты применяют артиллерию, авиацию и БпЛА.
В половине областей объявлена воздушная тревога. Гражданских жителей призывают находиться в укрытиях до ее завершения.
Напомним, оккупанты атаковали Херсонскую область 2 ноября. В результате атаки погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.
Также Новини.LIVE писали, что 2 ноября россияне атаковали пригород Херсона — в результате удара погиб один человек.
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