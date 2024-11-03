Взрывы в Запорожье 3 ноября.

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

В Запорожье раздались взрывы. Город постоянно обстреливают российские захватчики.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в воскресенье, 3 ноября.

Читайте также:

Взрывы в Запорожье. Фото: скриншот

В Запорожье были слышны взрывы

Враг не прекращает обселять Запорожья. Он целит по критически важной инфраструктуре города и жилым домам. Для этого оккупанты применяют артиллерию, авиацию и БпЛА.

В половине областей объявлена воздушная тревога. Гражданских жителей призывают находиться в укрытиях до ее завершения.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты атаковали Херсонскую область 2 ноября. В результате атаки погибла женщина, еще 13 человек получили ранения, в том числе трое детей.

Также Новини.LIVE писали, что 2 ноября россияне атаковали пригород Херсона — в результате удара погиб один человек.