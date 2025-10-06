У Запоріжжі пролунали потужні вибухи — загроза ударів КАБами

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи
У Запоріжжі вранці, 6 жовтня, о 10:18 пролунали потужні вибухи. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи в Запоріжжі 6 жовтня
За попередньою інформацією, у регіоні зафіксована загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по території Запорізької області та обласному центру. Повітряні сили попереджають про небезпеку повторних ударів і закликають громадян залишатися в укриттях до завершення тривоги.
Інформація щодо можливих наслідків або руйнувань наразі уточнюється. Окрім КАБ, російські війська також спрямували безпілотники у район Комишувахи.
Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки є жертви.
