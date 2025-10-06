У Запоріжжі пролунали потужні вибухи — загроза ударів КАБами

Дим у небі. Фото ілюстративне: кадр з відео

У Запоріжжі вранці, 6 жовтня, о 10:18 пролунали потужні вибухи. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запоріжжі 6 жовтня

Карта повітряних тривог в Україні 6 жовтня о 10:19. Фото: скриншот

За попередньою інформацією, у регіоні зафіксована загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по території Запорізької області та обласному центру. Повітряні сили попереджають про небезпеку повторних ударів і закликають громадян залишатися в укриттях до завершення тривоги.

Попередження ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Інформація щодо можливих наслідків або руйнувань наразі уточнюється. Окрім КАБ, російські війська також спрямували безпілотники у район Комишувахи.

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки є жертви.