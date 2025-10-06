В Запорожье прогремели мощные взрывы — угроза ударов КАБами

В Запорожье прогремели мощные взрывы
В Запорожье утром, 6 октября, в 10:18 раздались мощные взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 6 октября
По предварительной информации, в регионе зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по территории Запорожской области и областному центру. Воздушные силы предупреждают об опасности повторных ударов и призывают граждан оставаться в укрытиях до завершения тревоги.
Информация о возможных последствиях или разрушениях пока уточняется. Кроме КАБ, российские войска также направили беспилотники в район Камышевахи.
Напомним, вчера, 5 октября, российские войска атаковали Запорожье. В результате атаки есть жертвы.
