В Запорожье прогремели мощные взрывы — угроза ударов КАБами

Дым в небе. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Запорожье утром, 6 октября, в 10:18 раздались мощные взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Запорожье 6 октября

Карта воздушных тревог в Украине 6 октября в 10:19. Фото: скриншот

По предварительной информации, в регионе зафиксирована угроза применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по территории Запорожской области и областному центру. Воздушные силы предупреждают об опасности повторных ударов и призывают граждан оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

Предупреждение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Информация о возможных последствиях или разрушениях пока уточняется. Кроме КАБ, российские войска также направили беспилотники в район Камышевахи.

Напомним, вчера, 5 октября, российские войска атаковали Запорожье. В результате атаки есть жертвы.