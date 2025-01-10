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У Запоріжжі продовжує зростати кількість поранених через удар РФ

10 січня 2025 15:51
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Запоріжжі кількість постраждалих через удар Росії зросла до 127 поранень
Росія вдарила по Запоріжжю 8 січня. Фото Нацполіції
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Запоріжжі зростає кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту 8 січня. Станом на сьогодні відомо про 127 поранених. З-поміж них 74 людини були госпіталізовані.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у п'ятницю, 10 січня.

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"Ще четверо людей звернулися за допомогою до медиків обласного центру після атаки на місто, яка сталася 8 січня", — повідомив Федоров. 

Також до 74 збільшилася кількість госпіталізованих. У важкому стані перебуває 12 поранених мешканців Запоріжжя. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

У перші години після удару офіцери патрульної поліції перекривали дорожній рух, щоб убезпечити людей та транспортували поранених до лікарень на службових автомобілях. 

Крім того, відомо, що обстріл пошкодив чотири адмінбудівлі, громадський транспорт і численні автівки. Вогонь охопив площу 800 квадратних метрів, і пожежники ліквідовували його понад чотири години.

Нагадаємо, 8 січня росіяни атакували Запоріжжя, застосувавши проти мирного населення міста керовані авіабомби. Станом на сьогодні відомо, що через ворожі обстріли загинуло 13 людей.

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