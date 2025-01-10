У Запоріжжі кількість постраждалих через удар Росії зросла до 127 поранень

Росія вдарила по Запоріжжю 8 січня. Фото Нацполіції

У Запоріжжі зростає кількість постраждалих внаслідок російського удару по місту 8 січня. Станом на сьогодні відомо про 127 поранених. З-поміж них 74 людини були госпіталізовані.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у п'ятницю, 10 січня.

Читайте також:

У Запоріжжі росте кількість постраждалих

"Ще четверо людей звернулися за допомогою до медиків обласного центру після атаки на місто, яка сталася 8 січня", — повідомив Федоров.

Також до 74 збільшилася кількість госпіталізованих. У важкому стані перебуває 12 поранених мешканців Запоріжжя. Лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу.

У перші години після удару офіцери патрульної поліції перекривали дорожній рух, щоб убезпечити людей та транспортували поранених до лікарень на службових автомобілях.

Крім того, відомо, що обстріл пошкодив чотири адмінбудівлі, громадський транспорт і численні автівки. Вогонь охопив площу 800 квадратних метрів, і пожежники ліквідовували його понад чотири години.

Нагадаємо, 8 січня росіяни атакували Запоріжжя, застосувавши проти мирного населення міста керовані авіабомби. Станом на сьогодні відомо, що через ворожі обстріли загинуло 13 людей.