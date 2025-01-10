В Запорожье количество пострадавших из-за удара России возросло до 127 ранений

В Запорожье продолжает расти количество раненых из-за удара РФ
В Запорожье растет количество пострадавших в результате российского удара по городу 8 января. На сегодня известно о 127 раненых. Среди них 74 человека были госпитализированы.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в пятницу, 10 января.
В Запорожье растет количество пострадавших
"Еще четыре человека обратились за помощью к медикам областного центра после атаки на город, которая произошла 8 января", — сообщил Федоров.
Также до 74 увеличилось количество госпитализированных. В тяжелом состоянии находится 12 раненых жителей Запорожья. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
В первые часы после удара офицеры патрульной полиции перекрывали дорожное движение, чтобы обезопасить людей и транспортировали раненых в больницы на служебных автомобилях.
Кроме того, известно, что обстрел повредил четыре админздания, общественный транспорт и многочисленные автомобили. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, и пожарные ликвидировали его более четырех часов.
Напомним, 8 января россияне атаковали Запорожье, применив против мирного населения города управляемые авиабомбы. На сегодня известно, что из-за вражеских обстрелов погибли 13 человек.
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