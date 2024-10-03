У Запоріжжі біля бару жорстоко побили жінку — момент зафіксувала відеокамера

Побиття жінки. Фото: скриншот з відео

У Запоріжжі біля бару невідомий чоловік жорстоко побив жінку та кинув її через сходи. Вона дістала тяжкі поранення: перелом, струс мозку та гематоми.

Про це постраждала розповіла на своїй сторінці в Instagram у четвер, 3 жовтня.

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Побиття жінки у Запоріжжі

Дівчина заявила, що 26 вересня увечері пішла відпочити в бар, у якому зазвичай працює. Там перебувала компанія п'яних чоловіків, які шукали конфлікту з іншими гостями закладу.

За її словами, під час робочих змін вона вже декілька разів помічала їхню хамську поведінку, але реагувала спокійно. Цього разу дівчина викликала поліцію, за що один з чоловіків накинувся на неї та жорсткого побив.

Гематоми на обличчі дівчини. Фото: Instagram

На відео з камери спостереження видно, як чоловік завдає численних ударів по обличчю потерпілої, зокрема, ногою та кидає її на сходи.

Внаслідок нападу вона дістала перелом кісток носа, струс мозку та великі гематоми по всьому тілу.

"Я написала заяву на цю "людину" але він сказав що йому нічого не буде через родича в цій структурі навіть пропонував кошти, щоб я закрила рота. Наша Нацполіція так "гарно" працює що навіть після того, як я принесла висновок судово-медичної експертизи, кримінальна справа не була відкрита", — йдеться у дописі.

Судово-медична експертиза. Фото: Instagram

На цей час після роботи з адвокатом та прокуратурою справу все ж вдалося відкрити, однак дівчина хоче надати розголосу цієї історії.

Нагадаємо, на Львівщині староста села жорстоко побив палицею пенсіонерку. Йому призначили покарання у вигляді 1 року і 6 місяців позбавлення волі.

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