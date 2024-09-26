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На Кіровоградщині інструктор на полігоні побив бійця — що кажуть у ДБР

26 вересня 2024 17:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Інструктор побив військового на полігоні в Кіровоградській області — що кажуть у ДБР
Вогнева підготовка на полігоні. Ілюстративне фото: Армія Інформ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Кіровоградській області на навчальному полігоні інструктор побив військового. Чоловіка госпіталізували.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань (ДБР).

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За інформацією ДБР, інцидент стався 17 вересня під час занять з вогневої підготовки.

"Між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що курсанта з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні.

"Слідчі Бюро порушили провадження за статтею "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень". Досудове розслідування триває", — підсумували у ДБР.

Раніше на Львівщині Державне бюро розслідувань викрило керівника міжрегіонального управління Міністерства юстиції, який за хабарі змушував засуджених працювати на комерсантів. Чоловіка було затримано правоохоронцями під час отримання неправомірної вигоди.

Також ми писали, що у Львівській області судили чоловіка, який поскаржився до Державного бюро розслідувань на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він заявив, що на нього тиснули  та застосовували насильство.

бійка ДБР побиття Кіровоградська область полігон військовослужбовці

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