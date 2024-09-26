Инструктор избил военного на полигоне в Кировоградской области - что говорят в ГБР

Огневая подготовка на полигоне. Иллюстративное фото: Армия Информ

В Кировоградской области на учебном полигоне инструктор избил военного. Мужчину госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) .

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По информации ГБР, инцидент произошел 17 сентября на занятиях по огневой подготовке.

"Между инструктором и одним из курсантов возник конфликт. В результате спора инструктор побил военнослужащего примером автомата", — говорится в сообщении.

Отмечается, что курсант с телесными повреждениями был госпитализирован в больницу.

"Следователи Бюро открыли дело по статье "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". Досудебное расследование продолжается", — подытожили в ГБР.

Ранее во Львовской области Государственное бюро расследований разоблачило руководителя межрегионального управления Министерства юстиции, который за взятки заставлял осужденных работать на коммерсантов. Мужчина был задержан правоохранителями во время получения неправомерной выгоды.

Также мы писали, что во Львовской области судили мужчину, который пожаловался в Государственное бюро расследований на работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он заявил, что на него оказывали давление и применяли насилие.