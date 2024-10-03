В Запорожье возле бара жестоко избили женщину — момент зафиксировала видеокамера

Избиение женщины. Фото: скриншот с видео

В Запорожье у бара неизвестный мужчина жестоко избил женщину и бросил ее через лестницу. Она получила тяжелые ранения: перелом, сотрясение мозга и гематомы.

Об этом пострадавшая рассказала на своей странице в Instagram в четверг, 3 октября.

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Избиение женщины в Запорожье

Девушка заявила, что 26 сентября вечером пошла отдохнуть в бар, в котором обычно работает. Там находилась компания пьяных мужчин, которые искали конфликт с другими гостями заведения

По ее словам, во время рабочих смен она уже несколько раз замечала их хамское поведение, но реагировала спокойно. В этот раз девушка вызвала полицию, за что один из мужчин набросился на нее и жестокого избил.

Гематомы на лице девушки. Фото: Instagram

На видео с камеры наблюдения видно, как мужчина наносит многочисленные удары по лицу потерпевшей, в частности, ногой и бросает ее на лестницу.

В результате приступа она получила перелом костей носа, сотрясение мозга и большие гематомы по всему телу.

"Я написала заявление на этого "человека" но он сказал что ему ничего не будет из-за родственника в этой структуре даже предлагал средства, чтобы я закрыла рот. Наша Нацполиция так "хорошо" работает что даже после того, как я принесла заключение судебно-медицинской экспертизы, уголовное дело не было открыто", — говорится в сообщении.

Судебно-медицинская экспертиза. Фото: Instagram

К настоящему времени после работы с адвокатом и прокуратурой дело все же удалось открыть, однако девушка хочет огласить эту историю.

Напомним, на Львовщине староста села жестоко избил палкой пенсионерку. Ему назначили наказание в размере 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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