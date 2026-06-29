У Запоріжжі БпЛА влучив у маршрутку: є поранені та загиблі
У Запоріжжі російські війська атакували безпілотником маршрутне таксі. Внаслідок удару є постраждалі та загиблі.
Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації, передає Новини.LIVE.
У місті працюють екстрені служби
За уточненими даними, внаслідок атаки загинули двоє людей. Кількість постраждалих зросла до шести, серед них — дитина.
На місці події працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків удару та уточнення інформації щодо постраждалих.
Новини.LIVE повідомляли, що 28 червня російські війська завдали кількох авіаційних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 17 дістали поранення. Рятувальники змогли витягти з-під завалів зруйнованого будинку жінку та дитину.
Новини.LIVE інформували, що 27 червня, у результаті нічної російської атаки на Запоріжжя кількість постраждалих збільшилася до дев’яти осіб. У місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та закладів освіти.
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