У Запоріжжі 11 людей в критичному стані через обстріли Росії

Медики екстреної медичної допомоги рятують поранену людину в Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У лікарнях Запоріжжя наразі рятують 58 пацієнтів, які постраждали від російських ударів, причому 11 поранених перебувають у тяжкому стані. За даними ОВА, росіяни щодоби випускають по регіону близько тисячі снарядів, а остання серія вибухів зранку призвела до поранення жінки та пожежі на інфраструктурному об'єкті.

Про це зокрема в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.

Росія щоденно атакує Запоріжжя

За останні кілька діб росіяни стабільно здійснюють від тисячі обстрілів на день. Зокрема, три дні тому зафіксували 1050 прильотів, позавчора — 1020, а за минулу добу армія РФ здійснила майже 1000 ударів.

"Сьогодні близько сьомої ранку була атакована АЗС. На щастя, ніхто не постраждав. Звичайно, що задано шкоди обладнанню, але ця АЗС, слава Богу, непрацююча була. І потім згодом дійсно ще кілька вибухів було. В одному з районів сталося загоряння інфраструктурного об'єкта і плюс поранена жінка. Якщо говорити про кількість і якість обстрілів, то зараз протягом останніх кількох днів це тисяча плюс-мінус таких випадків", — повідомив Олександр Коваленко.

Серед постраждалих є також підлітки. Окремо Олександр Коваленко зазначив, що росіяни нерідко б'ють по об'єктах, де перебувають цивільні.

"Протягом вчорашнього дня загинуло двоє людей. Такі були найбільш трагічні влучання на центральному пляжі обласного центру, на прибережній магістралі, керованої авіабомбою. Постраждало шестеро людей, з яких троє дітей, троє підлітків, чотирнадцяти-п'ятнадцяти років, дві дівчинки і хлопець перебуває у лікарні. Загалом в закладах охорони здоров'я зараз перебуває 58 людей, одинадцятеро з них у тяжкому стані", — підсумував речник ОВА.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 25 червня російська авіація та артилерія атакували Суми та Запоріжжя, поціливши в автозаправні станції. На місцях прильотів виникли масштабні загоряння, є руйнування та поранені серед працівників і відвідувачів АЗС. Паралельно росіяни атакували локомотиви Укрзалізниці, де від отриманих поранень загинув помічник машиніста поїзда.

Днем раніше Запоріжжя також пережило криваву атаку на суто цивільний об'єкт. 24 червня під обстріл загарбників потрапив місцевий пляж. Через вибухи постраждали шестеро мирних жителів, які перебували біля води. Російські снаряди повністю зруйнували літній майданчик тутешнього кафе і пошкодили десятки машин.