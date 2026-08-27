У Вроцлаві розгорілася суперечка щодо захисту українців

Міська рада Вроцлава. Фото: www.wroclaw.pl

У Вроцлаві міська рада ухвалила резолюцію проти насильства за національною ознакою на тлі нападів на українців. Під час засідання радники партії "Право і справедливість" запропонували поправки щодо українців призовного віку, що спричинило гостру суперечку. Один із польських політиків заявив про "невдячність" України, тоді як інші закликали не створювати ворожнечу.

Про це повідомляє польське видання Onet, інформує Новини.LIVE.

Реклама

У Вроцлаві ухвалили резолюцію на захист мешканців

Проєкт резолюції внесли радники клубу "Ліві вперед". У документі йдеться про протидію "агресії, ненависті та насильству за національною ознакою". Водночас у міськраді наголосили, що засуджують насильство незалежно від національності нападника чи потерпілого.

Приводом для обговорення стали, зокрема, нещодавні випадки нападів на українців у Вроцлаві. Також під час засідання згадували інциденти, у яких потерпілими були полька та білоруський таксист.

Польські радники запропонували поправки

Представники "Права і справедливості" виступили проти окремих положень резолюції. Вони запропонували додати до документа звернення до польського уряду та Сейму щодо врегулювання статусу громадян України призовного віку, які перебувають у Польщі без чинного дозволу.

Читайте також:

На думку авторів поправки, необхідно створити умови, за яких такі чоловіки зможуть повернутися в Україну та розпочати військову службу.

Радник PiS Славомір Шмігельський також заявив про нібито "невдячність" України за допомогу Польщі. Серед іншого він згадав рішення української сторони щодо назви військової частини на честь героїв УПА, назвавши це "плювком в обличчя Польщі та полякам".

Реакція польської опозиції

Такі заяви викликали різку реакцію інших представників міської ради. Віце-мер Вроцлава Ришард Кесслер заявив, що подібна риторика "ганьбить" місто та Польщу. Він закликав припинити дискусію в такому форматі.

Радник від "Лівих вперед" Роберт Суліговський наголосив, що між поляками та українцями не варто створювати ворожнечу.

"Ми не можемо будувати стіну між собою та перекладати провину за дії їхнього уряду на українських мешканців Вроцлава", — заявив він.

За його словами, українці мають відчувати себе у Вроцлаві як удома, а мешканців міста слід зустрічати "посмішками та квітами, а не ножами та пляшками".

Зрештою міська рада Вроцлава ухвалила резолюцію. За неї проголосували 24 радники, один представник PiS був проти, ще шестеро утрималися.

Як писали Новини.LIVE, раніше 25 серпня у польському Радомі восьмеро чоловіків побили трьох українців. Перед нападом один із поляків розпитував молодих людей про їхнє походження та заявив, що хоче влаштувати їм "лекцію про Волинську трагедію". Унаслідок побиття українці отримали травми голови та обличчя.

Також Новини.LIVE писали, що у Польщі євродепутату Гжегожу Брауну загрожує до восьми років ув’язнення. Прокуратура висунула політику чотири обвинувачення, одне з яких стосується зриву українського прапора з будівлі міської адміністрації в Білій Підляській. Ще один епізод пов’язаний із прапором ЄС.