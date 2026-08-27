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Главная Новости дня Во Вроцлаве депутаты поссорились из-за защиты украинцев

Во Вроцлаве депутаты поссорились из-за защиты украинцев

Ua ru
27 августа 2026 16:57
Во Вроцлаве разгорелся спор из-за защиты украинцев
Городской совет Вроцлава. Фото: www.wroclaw.pl

Во Вроцлаве городской совет принял резолюцию против насилия на национальной почве на фоне нападений на украинцев. В ходе заседания депутаты от партии "Право и справедливость" предложили поправки, касающиеся украинцев призывного возраста, что вызвало острую полемику. Один из польских политиков заявил о "неблагодарности" Украины, тогда как другие призвали не разжигать вражду.

Об этом сообщает польское издание Onet, передает Новини.LIVE.

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Во Вроцлаве приняли резолюцию в защиту жителей
Проект резолюции внесли советники клуба "Левые вперед". В документе речь идет о противодействии "агрессии, ненависти и насилию по национальному признаку". В то же время в горсовете подчеркнули, что осуждают насилие независимо от национальности нападавшего или пострадавшего.

Поводом для обсуждения стали, в частности, недавние случаи нападений на украинцев во Вроцлаве. Также во время заседания упоминались инциденты, в которых пострадавшими были полька и белорусский таксист.

Польские депутаты предложили поправки

Представители партии "Право и справедливость" выступили против отдельных положений резолюции. Они предложили добавить в документ обращение к польскому правительству и Сейму относительно урегулирования статуса граждан Украины призывного возраста, находящихся в Польше без действующего разрешения.

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По мнению авторов поправки, необходимо создать условия, при которых такие мужчины смогут вернуться в Украину и приступить к военной службе.

Советник PiS Славомир Шмигельский также заявил о якобы "неблагодарности" Украины за помощь Польши. Среди прочего он упомянул решение украинской стороны о названии воинской части в честь героев УПА, назвав это "плевком в лицо Польше и полякам".

Реакция польской оппозиции

Такие заявления вызвали резкую реакцию других представителей городского совета. Вице-мэр Вроцлава Ришард Кесслер заявил, что подобная риторика "позорит" город и Польшу. Он призвал прекратить дискуссию в таком формате.

Советник от партии "Левые вперёд" Роберт Сулиговский подчеркнул, что между поляками и украинцами не стоит создавать вражду.

"Мы не можем возводить стену между собой и перекладывать вину за действия их правительства на украинских жителей Вроцлава", — заявил он.

По его словам, украинцы должны чувствовать себя во Вроцлаве как дома, а жителей города следует встречать "улыбками и цветами, а не ножами и бутылками".

В итоге городской совет Вроцлава принял резолюцию. За нее проголосовали 24 советника, один представитель PiS был против, еще шестеро воздержались.

Как писали Новини.LIVE, ранее 25 августа в польском Радоме восемь мужчин избили троих украинцев. Перед нападением один из поляков расспрашивал молодых людей об их происхождении и заявил, что хочет устроить им "лекцию о Волынской трагедии". В результате избиения украинцы получили травмы головы и лица.

Также Новини.LIVE писали, что в Польше евродепутату Гжегожу Брауну грозит до восьми лет лишения свободы. Прокуратура предъявила политику четыре обвинения, одно из которых касается срыва украинского флага со здания городской администрации в Белой Подляской. Еще один эпизод связан с флагом ЕС.

Польша украинцы конфликт резолюция
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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