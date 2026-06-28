Офіцер НГУ "Рубіж" розповів про зв’язок росіян на фронті: у ворога є проблеми з мережею

Російські військові. Фото: росзмі

Російські війська на окремих ділянках фронту стикаються з труднощами в організації стабільного зв’язку, що впливає на координацію їхніх підрозділів під час бойових дій. Водночас окупанти продовжують використовувати різні технологічні рішення для забезпечення комунікації, включно з інтернет-зв’язком та альтернативними каналами передачі даних.

Про це в ефірі День.LIVE розповів начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Євген Оропай ("Скіф").

Як російські війська забезпечують комунікацію

За словами військового, противник не відмовився від сучасних засобів зв’язку і активно використовує інтернет для координації дій на полі бою.

Водночас він наголосив, що це не завжди система Starlink — російські підрозділи також застосовують дротові інтернет-лінії та інші технічні рішення, які дозволяють підтримувати зв’язок між окремими групами та пунктами управління.

Оропай зазначив, що попри наявність таких можливостей, система комунікації у російських військ не є стабільною на всіх напрямках. Саме це, за його словами, створює проблеми з оперативною координацією та впливає на швидкість ухвалення рішень у бою.

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Вплив зв’язку на бойові дії

Офіцер підкреслив, що сучасна війна значною мірою залежить від ефективності комунікації. Проблеми зі зв’язком можуть напряму впливати на здатність підрозділів координувати штурмові дії, взаємодіяти між собою та швидко реагувати на зміни обстановки.

За словами військового, саме стабільний зв’язок є одним із ключових факторів, який визначає ефективність як російських, так і українських сил на фронті.

Ситуація на напрямку бригади "Рубіж"

Євген Оропай також розповів про обстановку на ділянці відповідальності 4-ї бригади НГУ "Рубіж". За його словами, російські війська продовжують активні наступальні дії та щодня здійснюють до восьми штурмів.

Українські підрозділи тримають оборону у складних умовах, відбиваючи атаки за підтримки операторів безпілотних систем та інших вогневих засобів.

Водночас військовий зазначив, що на цьому напрямку відчувається брак окремих засобів ураження, що ускладнює стримування противника.

"Дійсно, дуже складно. Засобів не вистачає. Ворог тисне і намагається просунутись по нашій лінії", — підсумував Оропай.

Новини.LIVE повідомляли, що Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження залізничного мосту в районі Ічока (колишнє селище Совєтське) на тимчасово окупованій території Криму. За цією ділянкою російські війська здійснювали перекидання особового складу, військової техніки та матеріально-технічного забезпечення до південних районів півострова.

Новини.LIVE інформували, що унаслідок російського удару по Запоріжжю кількість поранених зросла до 15 осіб. Крім того, під завалами приватного будинку виявили фрагменти людського тіла, ще двоє людей вважаються зниклими безвісти.