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Главная Новости дня У противника проблемы с сетью: офицер НГУ "Рубеж" рассказал о связи россиян на фронте

У противника проблемы с сетью: офицер НГУ "Рубеж" рассказал о связи россиян на фронте

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 19:59
Офицер НГУ «Рубеж» рассказал о связи россиян на фронте: у противника проблемы с сетью
Российские военные. Фото: РосСМИ

Российские войска на отдельных участках фронта сталкиваются с трудностями в организации стабильной связи, что сказывается на координации их подразделений в ходе боевых действий. В то же время оккупанты продолжают использовать различные технологические решения для обеспечения связи, включая интернет-связь и альтернативные каналы передачи данных.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал начальник пункта управления батальоном беспилотных систем 4-й бригады НГУ "Рубеж" Евгений Оропай ("Скиф").

Как российские войска обеспечивают связь

По словам военного, противник не отказался от современных средств связи и активно использует интернет для координации действий на поле боя.

В то же время он подчеркнул, что это не всегда система Starlink — российские подразделения также используют проводные интернет-линии и другие технические решения, позволяющие поддерживать связь между отдельными группами и пунктами управления.

Оропай отметил, что, несмотря на наличие таких возможностей, система связи у российских войск не является стабильной на всех направлениях. Именно это, по его словам, создает проблемы с оперативной координацией и влияет на скорость принятия решений в бою.

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Влияние связи на боевые действия

Офицер подчеркнул, что современная война в значительной степени зависит от эффективности связи. Проблемы со связью могут напрямую влиять на способность подразделений координировать штурмовые действия, взаимодействовать между собой и быстро реагировать на изменения обстановки.

По словам военного, именно стабильная связь является одним из ключевых факторов, определяющих эффективность как российских, так и украинских сил на фронте.

Ситуация на участке ответственности бригады "Рубеж"

Евгений Оропай также рассказал об обстановке на участке ответственности 4-й бригады НГУ «Рубеж». По его словам, российские войска продолжают активные наступательные действия и ежедневно совершают до восьми штурмов.

Украинские подразделения держат оборону в сложных условиях, отражая атаки при поддержке операторов беспилотных систем и других огневых средств.

В то же время военный отметил, что на этом направлении ощущается нехватка отдельных средств поражения, что затрудняет сдерживание противника.

"Действительно, очень сложно. Средств не хватает. Враг давит и пытается продвинуться по нашей линии", — подытожил Оропай.

Новини.LIVE сообщали, что Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение железнодорожного моста в районе Ичока (бывший поселок Советское) на временно оккупированной территории Крыма. Через этот участок российские войска осуществляли переброску личного состава, военной техники и материально-технического обеспечения в южные районы полуострова.

Новини.LIVE информировали, что в результате российского удара по Запорожью число раненых возросло до 15 человек. Кроме того, под завалами частного дома обнаружили фрагменты человеческого тела, ещё двое человек числятся пропавшими без вести.

День.LIVE война в Украине фронт
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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