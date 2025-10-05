Стрілянина у Вінниці 5 жовтня — у поліції повідомили деталі

У Вінниці вистрелили в лице чоловіку — деталі від поліції
У Вінниці біля торгового центру по провулку Павла Корнелюка у неділю, 5 жовтня, сталася стрілянина. Відомо, що один з фігурантів вистрелив в обличчя 21-річному чоловіку.
Про це повідомила пресслужба поліції у Вінницькій області.
Стрілянина у Вінниці 5 жовтня
Правоохоронцям близько 16:10 надійшло повідомлення про стрілянину біля торгового центру у Вінниці. Співробітники поліції встановили особу фігуранта та затримали його.
"Правоохоронці з’ясували, що між 31-річним місцевим мешканцем та 21-потерпілим стався конфлікт, у ході якого чоловік вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного, в обличчя молодику. Наразі з правопорушником працюють слідчі. Потерпілого оглядають медики. Пістолет вилучається", — йдеться у повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за хуліганство. Наразі проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
