Головна Новини дня У Вінниці вистрелили в лице чоловіку — деталі від поліції

У Вінниці вистрелили в лице чоловіку — деталі від поліції

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 20:54
Стрілянина у Вінниці 5 жовтня — у поліції повідомили деталі
Правоохоронці та фігуранти. Фото: vn.npu.gov.ua

У Вінниці біля торгового центру по провулку Павла Корнелюка у неділю, 5 жовтня, сталася стрілянина. Відомо, що один з фігурантів вистрелив в обличчя 21-річному чоловіку.  

Про це повідомила пресслужба поліції у Вінницькій області.

Стрілянина у Вінниці 5 жовтня

Правоохоронцям близько 16:10 надійшло повідомлення про стрілянину біля торгового центру у Вінниці. Співробітники поліції встановили особу фігуранта та затримали його.

"Правоохоронці з’ясували, що між 31-річним місцевим мешканцем та 21-потерпілим стався конфлікт, у ході якого чоловік вистрілив з пістолета, попередньо пневматичного, в обличчя молодику. Наразі з правопорушником працюють слідчі. Потерпілого оглядають медики. Пістолет вилучається", — йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за хуліганство. Наразі проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кіровоградській області чоловік стріляв у поліцейських під час перевірки документів. Правоохоронці затримали нападника.

Раніше стрілянина сталася в одному з автосервісів у Львівській області. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
