Головна Новини дня На Кіровоградщині затримали стрільця, який поранив поліцейських

На Кіровоградщині затримали стрільця, який поранив поліцейських

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 20:48
На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських — стрільця затримали
Поліція затримала стрільця. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

На Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів, унаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення. Після спецоперації стрільця затримали.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Виговський у неділю, 21 вересня.

Поліція затримала стрільця

У суботу, 20 вересня, в Новоукраїнському районі чоловік відкрив вогонь по поліцейським під час перевірки документів. Двоє правоохоронців отримали поранення — один перебуває у тяжкому стані, іншому надали медичну допомогу із пораненням руки, його стан стабільний.

Увага! Чутливе фото

На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських
Один із поліцейських отримав поранення руки. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

У регіоні одразу оголосили спецоперацію. До пошуку та затримання стрільця долучилися оперативники, слідчі, криміналісти, кінологи та патрульні. Зловмисником виявився чоловік 1979 року народження.

У Кіровогорадській області затримали стрільця
Вилучені у стрільця речові докази. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Під час обшуку у нього вилучили кустарно перероблений револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази.

На Кіровоградщині затримали стрільця
Вилучена зброя. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
