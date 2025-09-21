На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських — стрільця затримали

Поліція затримала стрільця. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

На Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів, унаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення. Після спецоперації стрільця затримали.

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Виговський у неділю, 21 вересня.

Поліція затримала стрільця

У суботу, 20 вересня, в Новоукраїнському районі чоловік відкрив вогонь по поліцейським під час перевірки документів. Двоє правоохоронців отримали поранення — один перебуває у тяжкому стані, іншому надали медичну допомогу із пораненням руки, його стан стабільний.

Один із поліцейських отримав поранення руки. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

У регіоні одразу оголосили спецоперацію. До пошуку та затримання стрільця долучилися оперативники, слідчі, криміналісти, кінологи та патрульні. Зловмисником виявився чоловік 1979 року народження.

Вилучені у стрільця речові докази. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Під час обшуку у нього вилучили кустарно перероблений револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази.

Вилучена зброя. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

