На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських — стрільця затримали

На Кіровоградщині затримали стрільця, який поранив поліцейських
На Кіровоградщині чоловік відкрив вогонь по поліцейських під час перевірки документів, унаслідок чого двоє правоохоронців отримали поранення. Після спецоперації стрільця затримали.
Про це повідомив голова Національної поліції Іван Виговський у неділю, 21 вересня.
Поліція затримала стрільця
У суботу, 20 вересня, в Новоукраїнському районі чоловік відкрив вогонь по поліцейським під час перевірки документів. Двоє правоохоронців отримали поранення — один перебуває у тяжкому стані, іншому надали медичну допомогу із пораненням руки, його стан стабільний.
Увага! Чутливе фото
У регіоні одразу оголосили спецоперацію. До пошуку та затримання стрільця долучилися оперативники, слідчі, криміналісти, кінологи та патрульні. Зловмисником виявився чоловік 1979 року народження.
Під час обшуку у нього вилучили кустарно перероблений револьвер, боєприпаси, порох та інші речові докази.
Нагадаємо, у Києві сталася масова бійка — поліція затримала порушників.
А також ми писали, що СБУ затримала агента РФ, який організував смертельний теракт на Житомирщині.
Читайте Новини.LIVE!