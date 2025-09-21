На Кировоградщине мужчина стрелял в полицейских - стрелка задержали

На Кировоградщине задержали стрелка, который ранил полицейских
На Кировоградщине мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов, в результате чего двое правоохранителей получили ранения. После спецоперации стрелка задержали.
Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский в воскресенье, 21 сентября.
Полиция задержала стрелка
В субботу, 20 сентября, в Новоукраинском районе мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов. Двое правоохранителей получили ранения — один находится в тяжелом состоянии, другому оказали медицинскую помощь с ранением руки, его состояние стабильное.
В регионе сразу объявили спецоперацию. К поиску и задержанию стрелка присоединились оперативники, следователи, криминалисты, кинологи и патрульные. Злоумышленником оказался мужчина 1979 года рождения.
Во время обыска у него изъяли кустарно переделанный револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства.
