На Кировоградщине задержали стрелка, который ранил полицейских

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 20:48
На Кировоградщине мужчина стрелял в полицейских - стрелка задержали
Полиция задержала стрелка. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

На Кировоградщине мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов, в результате чего двое правоохранителей получили ранения. После спецоперации стрелка задержали.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский в воскресенье, 21 сентября.

Полиция задержала стрелка

В субботу, 20 сентября, в Новоукраинском районе мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов. Двое правоохранителей получили ранения — один находится в тяжелом состоянии, другому оказали медицинскую помощь с ранением руки, его состояние стабильное.

Внимание! Чувствительное фото

На Кіровоградщині чоловік стріляв у поліцейських
Один из полицейских получил ранение руки. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

В регионе сразу объявили спецоперацию. К поиску и задержанию стрелка присоединились оперативники, следователи, криминалисты, кинологи и патрульные. Злоумышленником оказался мужчина 1979 года рождения.

У Кіровогорадській області затримали стрільця
Изъятые у стрелка вещественные доказательства. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Во время обыска у него изъяли кустарно переделанный револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства.

На Кіровоградщині затримали стрільця
Изъятое оружие. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Напомним, в Киеве произошла массовая драка — полиция задержала нарушителей.

А также мы писали, что СБУ задержала агента РФ, который организовал смертельный теракт на Житомирщине.

стрельба полиция Кировоградская область ранение правохранители
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
