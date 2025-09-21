На Кировоградщине мужчина стрелял в полицейских - стрелка задержали

Полиция задержала стрелка. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

На Кировоградщине мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов, в результате чего двое правоохранителей получили ранения. После спецоперации стрелка задержали.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Иван Выговский в воскресенье, 21 сентября.

Полиция задержала стрелка

В субботу, 20 сентября, в Новоукраинском районе мужчина открыл огонь по полицейским во время проверки документов. Двое правоохранителей получили ранения — один находится в тяжелом состоянии, другому оказали медицинскую помощь с ранением руки, его состояние стабильное.

Один из полицейских получил ранение руки. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

В регионе сразу объявили спецоперацию. К поиску и задержанию стрелка присоединились оперативники, следователи, криминалисты, кинологи и патрульные. Злоумышленником оказался мужчина 1979 года рождения.

Изъятые у стрелка вещественные доказательства. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

Во время обыска у него изъяли кустарно переделанный револьвер, боеприпасы, порох и другие вещественные доказательства.

Изъятое оружие. Фото: facebook.com/ivan.vyhivskyi.npu

