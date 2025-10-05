Стрельба в Виннице 5 октября — в полиции сообщили подробности

Правоохранители и фигуранты. Фото: vn.npu.gov.ua

В Виннице возле торгового центра по переулку Павла Корнелюка в воскресенье, 5 октября, произошла стрельба. Известно, что один из фигурантов выстрелил в лицо 21-летнему мужчине.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Винницкой области.

Стрельба в Виннице 5 октября

Правоохранителям около 16:10 поступило сообщение о стрельбе возле торгового центра в Виннице. Сотрудники полиции установили личность фигуранта и задержали его.

"Правоохранители выяснили, что между 31-летним местным жителем и 21-потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого мужчина выстрелил из пистолета, предварительно пневматического, в лицо молодому человеку. Сейчас с правонарушителем работают следователи. Пострадавшего осматривают медики. Пистолет изымается", — говорится в сообщении.

Начато уголовное производство за хулиганство. Сейчас проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских во время проверки документов. Правоохранители задержали нападавшего.

Ранее стрельба произошла в одном из автосервисов во Львовской области. В результате инцидента погибли два человека.