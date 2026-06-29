У Вінниці через спеку пошкодило рейки: рух трамваїв відновили
У Вінниці через аномально високу температуру повітря на вулиці Соборній стався викид рейки. Щоб зранку трамваї курсували без затримок, фахівці колійного господарства працювали протягом ночі.
Про це повідомила Вінницька міська рада, передає Новини.LIVE.
Спека спричинила деформацію рейок у Вінниці
У Вінницькій транспортній компанії зазначили, що бригада оперативно виконала відновлювальні роботи на проблемній ділянці. Зокрема, фахівці провели зварювальні роботи, відновили геометрію колії та перевірили стан стиків і всіх з’єднань.
Після завершення ремонту було здійснено контрольний проїзд трамвая, щоб переконатися у відповідності колії вимогам безпеки.
Лише після цього ділянку відкрили для руху. Вранці трамваї на Соборній курсували у звичному режимі, без обмежень для пасажирів.
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