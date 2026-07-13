У Ветеранському корпусі закликали об'єднати бізнес і ветеранів

Ветерани війни. Ілюстративне фото: Мінветеранів/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Держава має сприяти співпраці бізнесу, ветеранів і громад для підтримки захисників після повернення до цивільного життя. Для цього необхідно створити дієві механізми мотивації підприємців до участі у ветеранських проєктах. Водночас основу ветеранської спільноти повинні формувати самі ветерани.

Про це в ефірі День.LIVE заявив заступник командира Ветеранського корпусу Олесь Мосенко (позивний "Барс").

Представник Ветеранського корпусу про об'єднання бізнесу та ветеранів

Олесь Мосенко зазначив, що державна підтримка ветеранів має ґрунтуватися на взаємодії влади, бізнесу та громадянського суспільства. Саме такий підхід допоможе ефективніше розвивати ветеранські ініціативи — від реабілітації військових до підтримки їхніх родин і розвитку власної справи після служби.

За його словами, відповідні програми повинні формуватися на державному рівні та поступово впроваджуватися в кожній територіальній громаді. Водночас держава має створити для бізнесу стимули, які заохочуватимуть підприємців активніше долучатися до ветеранських соціальних проєктів.

Як приклад успішної співпраці Мосенко навів менторські ініціативи, у межах яких досвідчені підприємці допомагають ветеранам започаткувати власний бізнес, діляться знаннями та супроводжують їх на перших етапах розвитку.

"Є вже позитивні кейси менторства, коли один бізнесмен бере під своє крило одного-двох ветеранів, які намагаються створити свій бізнес, і допомагає їм із цим. Тому держава має штовхати й бізнес, і ветеранів, і цивільне суспільство до єднання", — зазначив Мосенко.

Окремо заступник командира Ветеранського корпусу наголосив, що згуртована ветеранська спільнота має формуватися насамперед самими ветеранами. На його переконання, саме принцип "рівний рівному" є основою ефективної взаємної підтримки людей, які пройшли війну.

"Якісну ветеранську спільноту можуть створити виключно самі ветерани за принципом "рівний рівному". Держава повинна допомагати їм гуртуватися, створювати умови, але сам рух має залишатися в руках тих, хто пройшов війну", — пояснив заступник командира Ветеранського корпусу Олесь Мосенко.

Новини.LIVE інформували, що у Дніпрі відкрили безплатний спортивний комплекс для ветеранів, військовослужбовців, їхніх родин і всіх охочих жителів міста. У центрі доступні п'ять напрямів тренувань, а також реабілітаційна підтримка для ветеранів. За перший тиждень роботи до спортивного комплексу вже долучилися понад 30 військових.

Новини.LIVE також писали, що начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в Україні розширюються програми підтримки ветеранського бізнесу. За його словами, дедалі більше ветеранів відкривають власну справу після повернення з фронту та отримують консультаційну і юридичну підтримку.