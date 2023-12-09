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У Верховній Раді вирішили криміналізувати контрабанду — що це означає

9 грудня 2023 19:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Верховній Раді вирішили криміналізувати контрабанду — що це означає
Засідання Верховної Ради. Фото: ВР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо криміналізації контрабанди. Його підтримали 248 народних депутатів.

Про це повідомив парламентар Ярослав Железняк.

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Законопроєкт було подано в 2021 році

Ініціатором проєкту закону №5420 виступив президент Володимир Зеленський. Він подав документ ще у 2021 році. Тоді його ухвалили в першому читанні.

Железняк звертає особливу увагу, що ухвалення такого законопроєкту є вимогою для надання Європейським Союзом макрофінансової допомоги на 1,5 мільярда євро в цьому році.

Шмигаль подякував нардепам

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль подякував народним депутатам за своєчасне ухвалення пакета законів для виконання зобов’язань, які Україна мала перед Міжнародним валютним фондом.

Пакет містить ухвалені законопроєкти про посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про криміналізацію контрабанди та про комплекс заходів зі зміцнення незалежного судочинства.

"Ухвалені заходи є умовами до третього перегляду програми МВФ, що відбудеться наступного року", — зазначив глава уряду.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді визнали незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також нардепи частково скасували скандальні "правки Лозового".

Нагадуємо, що 8 грудня Верховна Рада України ухвалила три євроінтеграційних ініціативи. Зокрема, закон щодо прав національних меншин.

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