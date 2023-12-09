Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Верховной Раде решили криминализировать контрабанду — что это значит arrow

В Верховной Раде решили криминализировать контрабанду — что это значит

9 декабря 2023 19:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Верховной Раде решили криминализировать контрабанду — что это значит
Заседание Верховной Рады. Фото: ВР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект по криминализации контрабанды. Его поддержали 248 народных депутатов.

Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

Читайте также:

Законопроект был представлен в 2021 году

Инициатором проекта закона №5420 выступил президент Владимир Зеленский. Он подал документ еще в 2021 году. Тогда его приняли в первом чтении.

Железняк обращает особое внимание на то, что принятие такого законопроекта является требованием для предоставления Европейским Союзом макрофинансовой помощи на 1,5 миллиарда евро в этом году.

Шмыгаль поблагодарил нардепов

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил народных депутатов за своевременное принятие пакета законов для выполнения обязательств, которые Украина имела перед Международным валютным фондом.

Пакет содержит принятые законопроекты об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о криминализации контрабанды и о комплексе мер по укреплению независимого судопроизводства.

"Принятые меры являются условиями к третьему пересмотру программы МВФ, который состоится в следующем году", — отметил глава правительства.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде признана независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также нардепы частично упразднили скандальные "правки Лозового".

Напомним, что 8 декабря Верховная Рада Украины приняла три евроинтеграционных инициативы. В частности, закон о правах национальных меньшинств.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме