В Верховной Раде решили криминализировать контрабанду — что это значит

Заседание Верховной Рады. Фото: ВР

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект по криминализации контрабанды. Его поддержали 248 народных депутатов.

Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

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Законопроект был представлен в 2021 году

Инициатором проекта закона №5420 выступил президент Владимир Зеленский. Он подал документ еще в 2021 году. Тогда его приняли в первом чтении.

Железняк обращает особое внимание на то, что принятие такого законопроекта является требованием для предоставления Европейским Союзом макрофинансовой помощи на 1,5 миллиарда евро в этом году.

Шмыгаль поблагодарил нардепов

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил народных депутатов за своевременное принятие пакета законов для выполнения обязательств, которые Украина имела перед Международным валютным фондом.

Пакет содержит принятые законопроекты об усилении независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о криминализации контрабанды и о комплексе мер по укреплению независимого судопроизводства.

"Принятые меры являются условиями к третьему пересмотру программы МВФ, который состоится в следующем году", — отметил глава правительства.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде признана независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также нардепы частично упразднили скандальные "правки Лозового".

Напомним, что 8 декабря Верховная Рада Украины приняла три евроинтеграционных инициативы. В частности, закон о правах национальных меньшинств.