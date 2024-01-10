У Верховній Раді схвалили до першого читання Закон про лобіювання

Верховна Рада України. Фото: УНІАН

Депутати Верховної Ради України проголосували за Закон про лобіювання, сьогодні, 10 січня. Він є однією з головних вимог Європейського союзу і був схвалений до першого читання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Як пише Железняк, закон набрав 309 позитивних голосів, а ще 15 депутатів утримались від голосування.

Що визначає Закон про лобіювання:

термінологію у сфері лобіювання;

права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

методи впливу;

правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;

створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;

порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);

звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

За словами нардепа цей закон є однією з вимог ЄС, однак подібного немає в країнах Євросоюзу.

"Вимога справді була в звіті Єврокомісії щодо початку перемовин. І дивна історія, як воно зʼявилася … виникла як альтернатива закону про олігархів, який ЄС вважає поганим і рекомендував не впроваджувати", — вказав Железняк.

Сам нардеп зазначив, що не голосував за цей закон і планує подати правки до другого читання, з метою, щоб "трошки врегулювати політичний вплив різних представників і радників Офісу Президента".

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, безпековий комітет Верховної Ради України пропонує внести правки у законопроєкт про мобілізацію. Зокрема, йдеться про надання відстрочки здобувачам освіти за умови її послідовного здобуття без урахування спеціальності.

Додамо, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що постанова про усунення нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки зникла з порядку денного Ради на цей пленарний тиждень.