В Верховной Раде был одобрен к первому чтенияю Закон о лоббировании

Верховная рада Украины. Фото: УНИАН

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за Закон о лоббировании сегодня, 10 января. Он является одним из основных требований Европейского союза и был одобрен к первому чтению.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Как пишет Железняк, закон набрал 309 положительных голосов, а еще 15 депутатов воздержались от голосования.

Что определяет Закон о лоббировании:

терминологию в области лоббирования;

права и обязанности субъектов лоббирования;

методы воздействия;

правила нравственного поведения субъектов лоббирования;

создание Реестра прозрачности, владельцем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции;

порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

отчетность субъекта лоббирования, вносимого в Реестр прозрачности;

механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по лоббированию.

Результаты голосования. Фото: Ярослав Железняк

По словам нардепа, этот закон является одним из требований ЕС, однако подобного нет в странах Евросоюза.

"Требование действительно было в отчете Еврокомиссии относительно начала переговоров. И странная история, как оно появилось... возникла как альтернатива закону об олигархах, который ЕС считает плохим и рекомендовал не внедрять", — указал Железняк.

Сам нардеп отметил, что не голосовал за этот закон и планирует подать правки ко второму чтению с целью, чтобы "немножко урегулировать политическое влияние разных представителей и советников Офиса Президента".

Скриншот поста Железняка

Напомним, комитет безопасности Верховной Рады Украины предлагает внести правки в законопроект о мобилизации. В частности, речь идет о предоставлении отсрочки соискателям образования при условии ее последовательного получения без учета специальности.

Добавим, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что постановление об отстранении нардепа Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки исчезло с повестки дня Рады на эту пленарную неделю.