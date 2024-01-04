Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Верховна Рада

З початку 2024 року набули чинності правила щодо роботи нардепів за кордоном. Тепер, перед тим як вирушити у відрядження, депутати зобов'язані отримати від МЗС України спеціальні тези щодо офіційних заяв та коментарів на міжнародній арені.

Про це йдеться у розпорядженні голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, повідомляє Liga.net.

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Згідно з цим документом, запит нардепа на поїздку за кордон може бути відхилений, якщо до початку попереднього відрядження депутат не ознайомився з рекомендаціями МЗС щодо зовнішньої політики країни або не отримав затверджених міністерством тез для публічних висловлювань, пов'язаних з темою його міжнародної поїздки.

Крім цього, заявка нардепа може бути проігнорована, якщо під час попереднього відрядження він порушив встановлені терміни перебування, самовільно змінив країну перебування, відвідав інші держави без дозволу або не подав звіт після повернення.

У документі також уточнюється, хто має дати згоду на відрядження нардепа: це керівник комітету Верховної Ради, членом якого він є, голова його парламентської фракції чи групи, керівник відповідної делегації Ради, а також перший заступник чи заступник голови парламенту.

Після отримання всіх необхідних схвалень заява надсилається Стефанчуку для розгляду.

Розпорядження речника ВР Руслана Стефанчука. Фото: Liga.net

Розпорядження речника ВР Руслана Стефанчука. Фото: Liga.net

Розпорядження речника ВР Руслана Стефанчука. Фото: Liga.net

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Також ми писали, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що в українському законодавстві не було змін перетину державного кордону. За його словами, на прикордонниках лежить обов'язок перевіряти законність усіх документів, які використовують громадяни для виїзду з країни.