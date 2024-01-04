Выезд нардепа за границу - повиялись ноые правила

В Верховной Раде рассказали о новых правилах выезда нардепов за границу
С начала 2024 года вступили в силу правила, касающиеся работы нардепов за рубежом. Теперь, перед тем как отправиться в командировку, депутаты обязаны получить от МИД Украины специальные тезисы, касающиеся официальных заявлений и комментариев на международной арене.
Об этом говорится в распоряжении председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, передает Liga.net.
Новые правила выезда нардепов за границу
Согласно этому документу, запрос нардепа на поездку за границу может быть отклонен, если до начала предыдущей командировки депутат не ознакомился с рекомендациями МИД относительно внешней политики страны или не получил утвержденные министерством тезисы для публичных высказываний, связанных с темой его международной поездки.
Помимо этого, заявка нардепа может быть проигнорирована, если в ходе предыдущей командировки он нарушил установленные сроки пребывания, самовольно изменил страну пребывания, посетил другие государства без разрешения или не представил отчет по возвращении.
В документе также уточняется, кто должен дать согласие на командировку нардепа: это руководитель комитета Верховной Рады, членом которого он является, глава его парламентской фракции или группы, руководитель соответствующей делегации Рады, а также первый заместитель или заместитель председателя парламента.
После получения всех необходимых одобрений, заявление направляется Стефанчуку для рассмотрения.
Напомним, многодетного отца восьми детей не выпустили за границу. Пограничники потребовали заменить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки слово "снятие" на слово "исключение" из военного учета.
Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в украинском законодательстве не произошло изменений пересечения государственной границы. По его словам, на пограничниках лежит обязанность проверять законность всех документов, которые используют граждане для выезда из страны.
Читайте Новини.LIVE!