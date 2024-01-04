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В Верховной Раде рассказали о новых правилах выезда нардепов за границу

4 января 2024 07:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Выезд нардепа за границу - повиялись ноые правила
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Верховная рада
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С начала 2024 года вступили в силу правила, касающиеся работы нардепов за рубежом. Теперь, перед тем как отправиться в командировку, депутаты обязаны получить от МИД Украины специальные тезисы, касающиеся официальных заявлений и комментариев на международной арене. 

Об этом говорится в распоряжении председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, передает Liga.net.

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Новые правила выезда нардепов за границу

Согласно этому документу, запрос нардепа на поездку за границу может быть отклонен, если до начала предыдущей командировки депутат не ознакомился с рекомендациями МИД относительно внешней политики страны или не получил утвержденные министерством тезисы для публичных высказываний, связанных с темой его международной поездки.

Помимо этого, заявка нардепа может быть проигнорирована, если в ходе предыдущей командировки он нарушил установленные сроки пребывания, самовольно изменил страну пребывания, посетил другие государства без разрешения или не представил отчет по возвращении.

В документе также уточняется, кто должен дать согласие на командировку нардепа: это руководитель комитета Верховной Рады, членом которого он является, глава его парламентской фракции или группы, руководитель соответствующей делегации Рады, а также первый заместитель или заместитель председателя парламента. 

После получения всех необходимых одобрений, заявление направляется Стефанчуку для рассмотрения.

нардепы
Распоряжение спикера ВР Руслана Стефанчука. Фото: Liga.net 
Верховная рада
Распоряжение спикера ВР Руслана Стефанчука. Фото: Liga.net 
Верховная рада
Распоряжение спикера ВР Руслана Стефанчука. Фото: Liga.net 

Напомним, многодетного отца восьми детей не выпустили за границу. Пограничники потребовали заменить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки слово "снятие" на слово "исключение" из военного учета.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в украинском законодательстве не произошло изменений пересечения государственной границы. По его словам, на пограничниках лежит обязанность проверять законность всех документов, которые используют граждане для выезда из страны.

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