Нардепам могут запретить выезд за границу — какая причина

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГПСУ

Народным депутатам могут запретить выезд за границу. Это может произойти, если они не получат инструктаж из Министерства иностранных дел.

Об этом говорится в распоряжении руководства Рады, отрывок из которого опубликовал нардеп Ярослав Железняк.

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Запрет на выезд за границу нардепам

В документе говорится, что отказать в поездке могут нардепам, если во время предварительной заграничной командировки они не получили официальных разъяснений МИД по внешнеполитическому курсу Украины, а также не согласовали с министерством своих заявлений.

Распоряжение руководства Рады. Фото: t.me/yzheleznyak

Распоряжение руководства Рады начало действовать в понедельник, 1 января.

К тому же в нем говорится, что отказать могут в случае нарушения сроков предыдущих командировок и не согласованных поездок в другие страны.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Напомним, многодетного отца восьми детей не выпустили за границу. Пограничники потребовали заменить в территориальном центре комплектования и социальной поддержки слово "снятие" на слово "исключение" из военного учета.

Также мы писали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в украинском законодательстве не произошло изменений пересечения государственной границы. По его словам, на пограничниках лежит обязанность проверять законность всех документов, которые используют граждане для выезда из страны.